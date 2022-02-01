Голова Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреїсус закликав уряди країн, які скасували карантинні обмеження через зменшення агресивності коронавірусу, запобігати поширенню коронавірусу, але іншими способами.

Він висловив занепокоєння тим, що в деяких країнах з’явилася інформація про те, що вакцинація, висока заразність Омікрону та нетяжка форма хвороби робить непотрібними карантинні обмеження з метою запобігання поширенню коронавірусу.

Незважаючи на меншу агресивність Омікрону, обмежувати поширення коронавірусу все одно потрібно, щоб запобігти збільшенню кількості смертей.

– Ми не закликаємо жодну країну повернутися до так званого карантину. Але ми закликаємо всі країни захистити своїх людей, використовуючи всі інструменти, а не лише вакцини, – зазначив Гебреїсус.

Глава ВООЗ сказав, що оголошувати про перемогу над коронавірусом поки що передчасно Covid-19, тому що вірус продовжує мутувати.

ВООЗ в даний час відстежує чотири підвиди варіанта Омікрон, що викликають занепокоєння, включаючи BA.2. Вірус продовжує розвиватися, тому потрібно продовжувати тестування, спостереження та визначення послідовності.