Дослідник виявили нову версію штаму Омікрон – стелс- Омікрон BA.2. Він поширюється ще швидше за попередника.

Але з’являється все більше свідчень, що легка форма хвороби після інфікування Омікроном не дає надійного імунітету, а отже, надії на природний кінець пандемії без ревакцинації практично немає.

Дослідження підваріанту Омікрону BA.2, що став домінуючим у Нідерландах, вказує на те, що його заразність на третину вища і від звичайного штаму Омікрон.

Були досліджені 8,5 тис. домогосподарств, ймовірність зараження членів сім’ї протягом тижня у BA.2 становить 39% проти 29% у випадку підваріанту BA.1.

Другий висновок, зроблений після дослідження: BA.2 легше заражає вакцинованих людей, тобто краще обходить імунний захист. Проте найбільша заразність нового підваріанту відзначена між невакцинованими людьми. А от імовірність передати цей підваріант далі у вакцинованих менша.

Проте, вакцини залишаються ефективними, підкреслюється в дослідженні: люди з щепленнями все одно менше заражалися обома підваріантами порівняно з невакцинованими.

Дослідники зазначають, що важкого перебігу хвороби новий підваріант не викликає, але побоюються прискорення поширення його серед невакцинованих дітей.

Майже одночасно дослідники з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско встановили, що природний імунітет, що виникає після захворювання на Омікроном, дає лише близько третини захисту у порівнянні з бустерною ін’єкцією.

– Імунітет при Омікроні може не запобігати зараженню іншим, патогеннішим варіантом, який може з’явитися в майбутньому, – пишуть дослідники. – Результати наголошують на важливості організованої ревакцинації, оскільки неконтрольоване зараження не гарантує захисту.

І хоча Омікрон BA.1 залишається домінуючим, схоже, що BA.2 може змінити ситуацію дуже швидко. У Нідерландах BA.2 зараз виявляється у 82% випадків. Він поширюється також у США, Великій Британії, Індії та ПАР.

За даними голландського Statens Serum Institut (SSI), генетично BA.2 відрізняється від BA.1, тож це стало приводом дати назву BA.2 стелс-Омікрон.

Джерело: CNBC