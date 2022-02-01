Исследователь обнаружил новую версию штамма Омикрон — стелс-Омикрон BA.2. Он распространяется еще быстрее предшественника.

Но появляется все больше свидетельств, что легкая форма болезни после инфицирования Омикроном не дает надежного иммунитета, а значит, надежды на естественный конец пандемии без ревакцинации практически нет.

Исследование подварианта Омикрона BA.2, ставшего доминирующим в Нидерландах, указывает на то, что его заразность на треть выше и обычного штамма Омикрон.

Было исследовано 8,5 тыс. домохозяйств, вероятность заражения членов семьи в течение недели в BA.2 составляет 39% против 29% в случае подварианта BA.1.

Второй вывод, сделанный после исследования: BA.2 легче заражает вакцинированных людей, то есть лучше обходит иммунную защиту. Однако самая большая заразность нового подварианта отмечена между невакцинированными людьми. А вот вероятность передать этот подвариант дальше у вакцинированных меньше.

Однако, вакцины остаются эффективными, подчеркивается в исследовании: люди с прививками все равно меньше заражались обоими подвариантами по сравнению с невакцинированными.

Исследователи отмечают, что тяжелого течения болезни новый подвариант не вызывает, но опасаются ускорения распространения его среди невакцинированных детей.

Почти одновременно исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско установили, что природный иммунитет, возникающий после заболевания Омикроном, дает лишь около трети защиты по сравнению с бустерной инъекцией.

— Иммунитет при Омикроне может не предотвращать заражение другим, более патогенным вариантом, который может появиться в будущем, – пишут исследователи. – Результаты отмечают важность организованной ревакцинации, поскольку неконтролируемое заражение не гарантирует защиты.

И хотя Омикрон BA.1 остается доминирующим, похоже, что BA.2 может изменить ситуацию очень быстро. В Нидерландах BA.2 сейчас выявляется в 82% случаев. Он распространяется также в США, Великобритании, Индии и ЮАР.

По данным голландского Statens Serum Institut (SSI), генетически BA.2 отличается от BA.1, поэтому это послужило поводом дать название BA.2 стелс-омикрон.

Источник: CNBC