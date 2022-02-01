Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус призвал правительства стран, которые отменили карантинные ограничения из-за уменьшения агрессивности коронавируса, предотвращать распространение коронавируса, но другими способами.
Он высказал обеспокоенность тем, что в некоторых странах появилась информация о том, что вакцинация, высокая заразность Омикрона и нетяжелая форма болезни делает ненужными карантинные ограничения с целью предотвращения распространения коронавируса.
Несмотря на меньшую агрессивность Омикрона ограничивать распространение коронавируса все равно нужно, чтобы предотвратить увеличение количества смертей.
— Мы не призываем ни одну страну вернуться к так называемому карантину. Но мы призываем все страны защитить своих людей, используя все инструменты , а не только вакцины, — отметил Гебреисус.
Глава ВОЗ сказал, что объявлять о победе над коронавирусом пока преждевременноCovid-19, потому что вирус продолжает мутировать.
ВОЗ в настоящее время отслеживает четыре подвида варианта Омикрон, вызывающие беспокойство, включая BA.2. Вирус продолжает развиваться, поэтому нужно продолжать тестирование, наблюдение и определение последовательности.