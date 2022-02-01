Он высказал обеспокоенность тем, что в некоторых странах появилась информация о том, что вакцинация, высокая заразность Омикрона и нетяжелая форма болезни делает ненужными карантинные ограничения с целью предотвращения распространения коронавируса.

Несмотря на меньшую агрессивность Омикрона ограничивать распространение коронавируса все равно нужно, чтобы предотвратить увеличение количества смертей.

— Мы не призываем ни одну страну вернуться к так называемому карантину. Но мы призываем все страны защитить своих людей, используя все инструменты , а не только вакцины, — отметил Гебреисус.

Глава ВОЗ сказал, что объявлять о победе над коронавирусом пока преждевременноCovid-19, потому что вирус продолжает мутировать.

ВОЗ в настоящее время отслеживает четыре подвида варианта Омикрон, вызывающие беспокойство, включая BA.2. Вирус продолжает развиваться, поэтому нужно продолжать тестирование, наблюдение и определение последовательности.