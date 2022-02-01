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Победу праздновать рано: глава ВОЗ об отмене карантина во многих странах ЕС

1 февраля 2022, 18:31
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Победу праздновать рано: глава ВОЗ об отмене карантина во многих странах ЕС
Источник: Depositphotos

Глава Всемирной организации здравоохранения  (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус призвал правительства стран, которые отменили карантинные ограничения из-за уменьшения агрессивности коронавируса, предотвращать распространение коронавируса, но другими способами.

Он высказал обеспокоенность тем, что в некоторых странах появилась информация о том, что вакцинация, высокая заразность Омикрона и нетяжелая форма болезни делает ненужными карантинные ограничения с целью предотвращения распространения коронавируса.

Несмотря на меньшую агрессивность Омикрона ограничивать распространение коронавируса все равно нужно, чтобы предотвратить увеличение количества смертей.

— Мы не призываем ни одну страну вернуться к так называемому карантину. Но мы призываем все страны защитить своих людей, используя все инструменты , а не только вакцины, — отметил Гебреисус.

Глава ВОЗ сказал, что объявлять о победе над коронавирусом пока преждевременноCovid-19, потому что вирус продолжает мутировать.

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ВОЗ в настоящее время отслеживает четыре подвида варианта Омикрон, вызывающие беспокойство, включая BA.2. Вирус продолжает развиваться, поэтому нужно продолжать тестирование, наблюдение и определение последовательности.

Источник
Всемирная организация здравоохранения
Теги
Коронавирус Covid-19
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