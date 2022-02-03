Страны Европы вышли на плато Covid-волны штамма Омикрон. Поэтому они имеют шанс взять под контроль распространение коронавируса.

Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения доктор Ханс Клюге во время брифинга 3 февраля. По его словам, количество случаев заболевания в регионе вышло на плато.

Пандемия не закончилась, но Европейский регион может взять под контроль распространение вируса благодаря трем факторам: большое количество вакцинаций и выработки естественного иммунитета к штамму Омикрон, сезонная пауза после завершения зимы и тот факт, что этот вариант вызывает более легкую форму болезни.

— Эта ситуация, в которой мы еще во время этой пандемии не оказывались, дает нам возможность достичь длительного периода затишья и более высокого уровня защиты населения от повторных всплесков распространения инфекции, даже в случае появления более опасного штамма, — сказал Клюге.

Эксперт считает, чтобы добиться стабилизации ситуации с коронавирусом, необходимо продолжать вакцинацию и ревакцинацию, фокусироваться на защите уязвимых слоев, следить за появлением новых штаммов, пропагандировать индивидуальную ответственность и меры безопасности.

Клюге уверен, что сейчас можно реагировать на новые штаммы без повторного внедрения мер, ограничивающих социальную жизнь.

Недавно в ВОЗ призвали правительства стран, которые отменили карантинные ограничения из-за уменьшения агрессивности коронавируса, предотвращать распространение коронавируса, но другими способами.

В некоторых странах появилась информация о том, что вакцинация, высокая заразность штамма Омикрон и нетяжелая форма болезни делает ненужными карантинные ограничения с целью предотвращения распространения Covid-19.