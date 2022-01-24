В течение ближайших недель или месяцев заболеваемость коронавирусом в европейских странах будет идти на спад. Это может произойти после распространения Covid-штамма Омикрон.

Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге в интервью одному из изданий.

— Вероятно, что регион движется к своего рода финалу пандемии. В течение нескольких недель и месяцев появится глобальный иммунитет — то ли благодаря вакцине, то ли из-за иммунитета от инфекции, а также из-за снижения сезонности, — отметил эксперт.

В ВОЗ ожидают, что наступит период покоя, прежде чем коронавирус вернется к концу года. Однако пандемия Covid-19 может не возникнуть снова.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи выразил аналогичный оптимизм, что в связи с довольно резким снижением заболеваемости Covid-19 в некоторых частях США, ситуация стабильная.

Региональный офис ВОЗ для Африки также сообщил на прошлой неделе, что число случаев заболевания Covid-19 в этом регионе резко снизилось, а смертность уменьшилась впервые с тех пор, как четвертая волна вируса, где доминирует штамм Омикрон, достигла своего пика.

Также Клюге предупредил, что еще слишком рано считать Covid-19 эндемичным. Это связано с тем, что штамм распространяется настолько быстро, что все еще могут появиться другие варианты.

Ранее в ВОЗ отмечали, что новые штаммы коронавируса могут быть еще более заразными, чем Омикрон. Заболевание имеет больше возможностей меняться во время циркуляции среди людей.