Впродовж найближчих тижнів або місяців захворюваність на коронавірус в європейських країнах йтиме на спад. Це може статися після розповсюдження Covid-штаму Омікрон.

Про це заявив директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я Ганс Клюге в інтерв’ю одному з видань.

– Імовірно, що регіон рухається до свого роду фіналу пандемії. Протягом кількох тижнів і місяців з’явиться глобальний імунітет, чи то завдяки вакцині, чи через імунітет від інфекції, а також через зниження сезонності, – зазначив експерт.

У ВООЗ очікують, що настане період спокою, перш ніж коронавірус повернеться до кінця року. Однак пандемія Covid-19 може не виникнути знову.

Головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі висловив аналогічний оптимізм, що у зв’язку з досить різким зниженням захворюваності Covid-19 в деяких частинах США, ситуація стабільна.

Регіональний офіс ВООЗ для Африки також повідомив минулого тижня, що кількість випадків захворювання на Covid-19 в цьому регіоні різко знизилася, а смертність зменшилася вперше з того часу, як четверта хвиля вірусу, де домінує штам Омікрон, досягла свого піку.

Також Клюге попередив, що ще занадто рано вважати Covid-19 ендемічним. Це пов’язано з тим, що штам поширюється настільки швидко, що все ще можуть з’явитися інші варіанти.

Раніше у ВООЗ зазначали, що нові штами коронавірусу можуть бути ще більш заразними, ніж Омікрон. Захворювання має більше можливостей змінюватися під час циркуляції серед людей.