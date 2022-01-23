Нові штами Covid-19 можуть бути заразнішими, ніж Омікрон – ВООЗ

Нові штами коронавірусу можуть бути ще більш заразними, ніж Омікрон. Захворювання має більше можливостей змінюватися під час циркуляції серед людей.

Про це заявила офіційний представник Всесвітньої організації охорони здоров’я та епідеміолог з інфекційних хвороб Марія ван Керкхов.

– Омікрон не буде останнім Covid-штамом, який ми обговорюватимемо. Є реальна можливість, що згодом з’являться штами, які викликають сильну стурбованість, – переконана епідеміолог.

На думку експерта ВООЗ, науковці мало що знають про властивості нових штамів коронавірусу. Однак точно відомо, що вони будуть більш заразними, оскільки така тенденція спостерігається з кожним наступним варіантом.

Епідеміолог вважає, що є необхідність для зменшення ризику появи нових Covid-штамів. На її думку, це допоможе запобігти тяжким наслідкам, зберегти життя та здоров’я людей, а також є шанс уникнути перевантаження системи охорони здоров’я.

Експерт наголосила, що деякі люди, які перехворіли на Covid-19, мають довгострокові наслідки, проте науковці їх ще не достатньо вивчили.