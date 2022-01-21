Про це розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв’ю одному з видань.

В Україні під час нової хвилі коронавірусу не планують запроваджувати жорсткий локдаун. Таких обмежень, які були у 2020 році, не буде.

– Локдаунів, як у нас було у 2020 році, не планується, – зазначив він.

Кузін стверджує, що зважаючи на епідеміологічну ситуацію в регіонах, першою до червоної зони може увійти Івано-Франківська область. Там уже лабораторно підтвердили велику кількість випадків. Також в області зросла кількість госпіталізованих з Covid-19.

За словами санлікаря, під час хвилі штаму Омікрон в Україні планують застосувати такі ж обмеження, які були й раніше.

Він каже, що МОЗ стимулюватиме місцеві органи влади більш активно застосовувати вимоги помаранчевої зони. Тому що помаранчева зона є попереджувальною. Вона створена, щоб органи місцевої влади застосували превентивні профілактичні заходи, щоб запобігти переходу області в червону зону.

Головна відмінність червоної та жовтої зони карантину полягає у вимогах до Covid-сертифікатів про вакцинацію. У червоній зоні потрібні дві дози щеплення, у жовтій – достатньо однієї.

Станом на 21 січня в Україні зафіксували 20 156 нових випадків коронавірусу. Одужати вдалося 4 486 пацієнтам, а померли – 150 хворих. Найбільше випадків підтвердили у Івано-Франківській (2 427), Львівській (1 989) та Сумській (1 158) областях. Детальніше про коронавірус в Україні – читайте на Фактах ICTV.