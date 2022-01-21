В Україні у лютому 2022 року на коронавірус може захворіти близько 1 млн громадян.

Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв’ю одному з видань. За його словами, під час Covid-хвилі захворюваності на штам Омікрон за день можуть інфікуватися 59 тис. людей.

– Я би назвав це доволі оптимістичними прогнозами. За досвідом європейських або інших країн світу спостерігається, що умовно хвиля штаму Омікрон наростає впродовж одного-півтора тижня максимум, і спадає теж доволі швидко, – розповів санлікар.

Кузін додав, що пікові показники захворюваності, за прогнозами РНБО, – десь 20-25 лютого. Але наскільки швидким буде спадання, наскільки швидко буде саме ця хвиля запускатися і в яких регіонах – поки що рано казати.

За американськими прогнозами, які роблять для України, пікові показники захворюваності очікуються також приблизно на середину лютого, і доволі швидке спадання до 1 квітня.

– Це хвиля на півтора місяця максимум, яка призводить до пікових навантажень на медсистему і на роботу об’єктів критичної інфраструктури, – стверджує експерт.

Санлікар наголосив, що під час хвилі штаму Омікрон планується застосування карантинних обмежень, які були раніше.

МОЗ стимулюватиме місцеві органи влади активніше застосовувати вимоги помаранчевої зони. Тому що помаранчева зона є попереджувальною. Вона створена, щоб органи місцевої влади вживали превентивних профілактичних попереджувальних заходів, які не дозволять переходу області в червону зону.