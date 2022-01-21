В Украине в феврале 2022 года коронавирусом могут заболеть около 1 млн граждан.

Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью одному из изданий. По его словам, во время Covid-волны заболеваемости штаммом Омикрон за день могут инфицироваться 59 тыс. людей.

— Я бы назвал это довольно оптимистичными прогнозами. По опыту европейских или других стран мира наблюдается, что условно волна штамма Омикрон нарастает в течение одной-полутора недель максимум, и спадает тоже довольно быстро, — рассказал санврач.

Кузин добавил, что пиковые показатели заболеваемости, по прогнозам СНБО, – где-то 20-25 февраля. Но насколько быстрым будет убывание, насколько быстро будет именно эта волна запускаться и в каких регионах – пока рано говорить.

По американским прогнозам, которые делают для Украины, пиковые показатели заболеваемости ожидаются также примерно на середину февраля, и довольно быстрое убывание до 1 апреля.

— Это волна на полтора месяца максимум, которая приводит к пиковым нагрузкам на медсистему и на работу объектов критической инфраструктуры, — утверждает эксперт.

Санврач подчеркнул, что во время волны штамма Омикрон планируется применение карантинных ограничений, которые были ранее.

Минздрав будет стимулировать местные органы власти активнее применять требования оранжевой зоны. Потому что оранжевая зона является предупредительной. Она создана, чтобы органы местной власти принимали превентивные профилактические предупредительные меры, которые не допустят перехода области в красную зону.