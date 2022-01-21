По состоянию на 21 января 2022 года коронавирус в Украине подтвердили у 3 819 538 людей. За сутки — 20 156 новых случаев, что является тревожным сигналом ухудшения эпидситуации в стране.

Из них – 2 464 ребенка и 429 медработников.

Всего в Украине от вируса умерли 98 993 украинца, в течение дня – 150 летальных исходов.

В то же время выздороветь удалось в течение всего времени 3 576 268 гражданам, за сутки — 4 486 пациентов преодолели вирус.

С начала распространения вируса провели 17 389 831 ПЦР-тестирование.

С начала вакцинальной кампании прививки получил 15 109 351 человек, первую дозу – 15 109 349, две – 14 410 730. Дополнительную дозу ввели 11 941 гражданину, бустерную – 167 360.

86 146 человек вакцинировано против коронавируса.

Новые случаи в регионах:

Винницкая область – 969;

Волынская область – 400;

Днепропетровская область – 826;

Донецкая область – 631;

Житомирская область – 589;

Закарпатская область – 498;

Запорожская область – 366;

Ивано-Франковская область – 2 427;

Киевская область – 672;

Кировоградская область – 98;

Луганская область – 251;

Львовская область – 1 989;

Николаевская область – 304;

Одесская область – 1 036;

Полтавская область – 677;

Ровенская область – 702;

Сумская область – 1 158;

Тернопольская область – 1 053;

Харьковская область – 971;

Херсонская область – 308;

Хмельницкая область – 1 034;

Черкасская область – 379;

Черновицкая область – 756;

Черниговская область – 510.

Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 20 января 2022 года вирус подтвердили у 3 799 382 человек, за сутки было 18 479 новых случаев.