По состоянию на 21 января 2022 года коронавирус в Украине подтвердили у 3 819 538 людей. За сутки — 20 156 новых случаев, что является тревожным сигналом ухудшения эпидситуации в стране.
Из них – 2 464 ребенка и 429 медработников.
Всего в Украине от вируса умерли 98 993 украинца, в течение дня – 150 летальных исходов.
В то же время выздороветь удалось в течение всего времени 3 576 268 гражданам, за сутки — 4 486 пациентов преодолели вирус.
С начала распространения вируса провели 17 389 831 ПЦР-тестирование.
С начала вакцинальной кампании прививки получил 15 109 351 человек, первую дозу – 15 109 349, две – 14 410 730. Дополнительную дозу ввели 11 941 гражданину, бустерную – 167 360.
86 146 человек вакцинировано против коронавируса.
Новые случаи в регионах:
- Винницкая область – 969;
- Волынская область – 400;
- Днепропетровская область – 826;
- Донецкая область – 631;
- Житомирская область – 589;
- Закарпатская область – 498;
- Запорожская область – 366;
- Ивано-Франковская область – 2 427;
- Киевская область – 672;
- Кировоградская область – 98;
- Луганская область – 251;
- Львовская область – 1 989;
- Николаевская область – 304;
- Одесская область – 1 036;
- Полтавская область – 677;
- Ровенская область – 702;
- Сумская область – 1 158;
- Тернопольская область – 1 053;
- Харьковская область – 971;
- Херсонская область – 308;
- Хмельницкая область – 1 034;
- Черкасская область – 379;
- Черновицкая область – 756;
- Черниговская область – 510.
Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 20 января 2022 года вирус подтвердили у 3 799 382 человек, за сутки было 18 479 новых случаев.