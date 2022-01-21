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Тревожный сигнал: в Украине за сутки выявили 20 156 случаев Covid-19

21 января 2022, 08:12
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
коронавирус
Источник: Depositphotos

По состоянию на 21 января 2022 года коронавирус в Украине подтвердили у 3 819 538 людей. За сутки — 20 156 новых случаев, что является тревожным сигналом ухудшения эпидситуации в стране.

Из них – 2 464 ребенка и 429 медработников.

Всего в Украине от вируса умерли 98 993 украинца, в течение дня – 150 летальных исходов.

В то же время выздороветь удалось в течение всего времени 3 576 268 гражданам, за сутки — 4 486 пациентов преодолели вирус.

С начала распространения вируса провели 17 389 831 ПЦР-тестирование.

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С начала вакцинальной кампании прививки получил 15 109 351 человек, первую дозу – 15 109 349, две – 14 410 730. Дополнительную дозу ввели 11 941 гражданину, бустерную – 167 360.

86 146 человек вакцинировано против коронавируса.

Новые случаи в регионах:

  • Винницкая область – 969;
  • Волынская область – 400;
  • Днепропетровская область – 826;
  • Донецкая область – 631;
  • Житомирская область – 589;
  • Закарпатская область – 498;
  • Запорожская область – 366;
  • Ивано-Франковская область – 2 427;
  • Киевская область – 672;
  • Кировоградская область – 98;
  • Луганская область – 251;
  • Львовская область – 1 989;
  • Николаевская область – 304;
  • Одесская область – 1 036;
  • Полтавская область – 677;
  • Ровенская область – 702;
  • Сумская область – 1 158;
  • Тернопольская область – 1 053;
  • Харьковская область – 971;
  • Херсонская область – 308;
  • Хмельницкая область – 1 034;
  • Черкасская область – 379;
  • Черновицкая область – 756;
  • Черниговская область – 510.

Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 20 января 2022 года вирус подтвердили у 3 799 382 человек, за сутки было 18 479 новых случаев.

Источник
Минздрав
Теги
Коронавирус Covid-19 , МОЗ Украины , статистика
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