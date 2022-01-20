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В Украине фиксируется вспышка коронавируса – в Минздраве выступили с заявлением

20 января 2022, 10:00
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
В Украине фиксируется вспышка коронавируса – в Минздраве выступили с заявлением
Источник: УНИАН

В Украине фиксируется очередное ухудшение ситуации с коронавирусом. Глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил о вспышке заболеваемости.

Об этом министр заявил на брифинге 20 января 2022 года.

— В Украине началась вспышка. Эпицентр – Западная Украина. Самая сложная эпидситуация в Ивано-Франковской области, – уточнил Виктор Ляшко.

По его словам, негативная динамика также фиксируется в Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях.

— В конце декабря и начале января у нас было за неделю 30 тыс. случаев. На этой неделе уже за два дня такое количество, — добавил он.

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Согласно статистике коронавируса в Украине по состоянию на 20 января 2022 года, инфицирование в целом подтвердили у 3 799 382 человек. После праздников в стране фиксируется значительное ухудшение эпидситуации, за сутки – 18 479 новых случаев.

Больше новых случаев в таких регионах:

  • Винницкая область – 965;
  • Ивано-Франковская область – 2 777;
  • Львовская область – 1 440;
  • Одесская область – 944;
  • Сумская область – 1 137;
  • Тернопольская область – 1 145;
  • Харьковская область – 931.

В то же время количество летальных исходов пока значительно не возросло, за сутки 131 смерть.

Источник
Минздрав
Теги
Віктор Ляшко , эпидения , Коронавирус Covid-19 , МОЗ Украины
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