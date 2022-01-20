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В Україні фіксується спалах коронавірусу – у МОЗ виступили із заявою

20 Січня 2022, 10:00
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
В Україні фіксується спалах коронавірусу – у МОЗ виступили із заявою
Джерело: УНІАН

В Україні фіксується чергове погіршення ситуації з коронавірусом. Очільник МОЗ Віктор Ляшко повідомив про спалах захворюваності.

Про це міністр заявив під час брифінгу 20 січня 2022 року.

– В Україні розпочався спалах. Епіцентр – Західна Україна. Найскладніша епідситуація в Івано-Франківській області, – уточнив Віктор Ляшко.

За його словами, негативна динаміка також фіксується у Чернівецькій, Львівській та Тернопільській областях.

– Наприкінці грудня та на початку січня в нас було за тиждень 30 тис. випадків. Цього тижня вже за два дні така кількість, – додав він.

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Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні станом на 20 січня 2022 року, інфікування загалом підтвердили у 3 799 382 людей. Після свят у країні фіксується значне погіршення епідситуації, за добу – 18 479 нових випадків.

Найбільше нових випадків у таких регіонах:

  • Вінницька область – 965;
  • Івано-Франківська область – 2 777;
  • Львівська область – 1 440;
  • Одеська область – 944;
  • Сумська область – 1 137;
  • Тернопільська область – 1 145;
  • Харківська область – 931.

Водночас кількість летальних випадків поки що не зросла значною мірою, за добу 131 смерть.

Джерело
РБК-Україна
Теги
Віктор Ляшко , епідемія , Коронавірус Covid-19 , МОЗ України
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