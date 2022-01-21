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Тривожний сигнал: в Україні за добу виявили 20 156 випадків Covid-19

21 Січня 2022, 08:12
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
коронавирус
Джерело: Depositphotos

Станом на 21 січня 2022 року коронавірус в Україні підтвердили у 3 819 538 людей. За добу – 20 156 нових випадків, що є тривожним сигналом погіршення епідситуації у країні.

З них – 2 464 дитини та 429 медпрацівників.

Загалом в Україні від вірусу померли 98 993 українця, протягом дня – 150 летальних випадків.

Водночас одужати вдалося протягом усього часу 3 576 268 громадянам, за добу – 4 486 пацієнтів подолали вірус.

З початку поширення вірусу провели 17 389 831 ПЛР-тестування.

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Від початку вакцинальної кампанії щеплення отримала 15 109 351 людина, першу дозу – 15 109 349, дві – 14 410 730. Додаткову дозу ввели 11 941 громадянину, бустерну – 167 360.

86 146 людей вакциновано проти коронавірусу.

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 20 січня 2022 року вірус підтвердили у 3 799 382 людей, за добу було 18 479 нових випадків.

Джерело
МОЗ
Теги
Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика
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