Станом на 21 січня 2022 року коронавірус в Україні підтвердили у 3 819 538 людей. За добу – 20 156 нових випадків, що є тривожним сигналом погіршення епідситуації у країні.

З них – 2 464 дитини та 429 медпрацівників.

Загалом в Україні від вірусу померли 98 993 українця, протягом дня – 150 летальних випадків.

Водночас одужати вдалося протягом усього часу 3 576 268 громадянам, за добу – 4 486 пацієнтів подолали вірус.

З початку поширення вірусу провели 17 389 831 ПЛР-тестування.

Від початку вакцинальної кампанії щеплення отримала 15 109 351 людина, першу дозу – 15 109 349, дві – 14 410 730. Додаткову дозу ввели 11 941 громадянину, бустерну – 167 360.

86 146 людей вакциновано проти коронавірусу.

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 20 січня 2022 року вірус підтвердили у 3 799 382 людей, за добу було 18 479 нових випадків.