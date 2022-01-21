В Украине во время новой волны коронавируса не планируют вводить жесткий локдаун. Таких ограничений, которые были в 2020 году, не будет.

Об этом рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью одному из изданий.

— Локдаунов, как у нас было в 2020 году, не планируется, — отметил он.

Кузин утверждает, что ввиду эпидемиологической ситуации в регионах, первой в красную зону может войти Ивано-Франковская область. Там уже лабораторно подтвердили большое количество случаев. Также в области возросло число госпитализированных с Covid-19.

По словам санврача, во время волны штамма Омикрон в Украине планируют применить такие же ограничения, которые были и ранее.

Он говорит, что Минздрав будет стимулировать местные органы власти более активно применять требования оранжевой зоны. Потому что оранжевая зона является предупредительной. Она создана, чтобы органы местной власти применили превентивные профилактические предупредительные меры, которые не позволят перейти области в красную зону.

Главное отличие красной и желтой зоны карантина заключается в требованиях к Covid-сертификатам о вакцинации. В красной зоне нужны две дозы прививки, в желтой – достаточно одной.

По состоянию на 21 января в Украине зафиксировали 20 156 новых случаев коронавируса. Выздороветь удалось 4 486 пациентам, а умерли — 150 больных. Больше всего случаев подтвердили в Ивано-Франковской (2 427), Львовской (1 989) и Сумской (1 158) областях. Подробнее о коронавирусе в Украине — читайте на Фактах ICTV.