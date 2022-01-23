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Новые штаммы Covid-19 могут быть более заразными, чем Омикрон — ВОЗ

23 января 2022, 20:50
Юля Захарченко редактор ленты
коронавирус
Источник: Depositphotos

Новые штаммы коронавируса могут быть еще более заразными, чем Омикрон. Заболевание имеет больше возможностей изменяться во время циркуляции среди людей.

Об этом заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения и эпидемиолог по инфекционным болезням Мария ван Керкхове.

— Омикрон не будет последним Covid-штаммом, который мы будем обсуждать. Есть реальная возможность, что вскоре появятся штаммы, вызывающие сильную обеспокоенность, – убеждена эпидемиолог.

По мнению эксперта ВОЗ, ученые мало что знают о свойствах новых штаммов коронавируса. Однако точно известно, что они будут более заразны, поскольку такая тенденция наблюдается с каждым последующим вариантом.

Эпидемиолог считает, что есть необходимость для уменьшения риска появления новых Covid-штаммов. По ее мнению, это поможет предотвратить тяжелые последствия, сохранить жизнь и здоровье людей, а также есть шанс избежать перегрузки системы здравоохранения.

Эксперт подчеркнула, что некоторые люди, переболевшие Covid-19, имеют долгосрочные последствия, однако ученые их еще недостаточно изучили.

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Теги
ВООЗ , эпидения , Коронавирус Covid-19 , Коронавірус у Києві , Коронавирус во Львове , Омикрон , пандемія , Штамм Омикрон
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