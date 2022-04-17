Медики Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины рассказали, как правильно оказывать первую помощь при термических, а также химических ожогах. Эксперты также объяснили, чего ни в коем случае нельзя делать при такого рода травмах.

Доврачебная помощь при термических ожогах:

снять одежду с обожженных мест; опустить пострадавшие конечности в холодную воду на 15-30 минут; если есть противоожоговая повязка, лучше воспользоваться ею: снять защитную пленку с повязки, приложить к ране и снять защитную пленку с другой стороны, зафиксировать повязку бинтом; если такой специальной повязки нет, прикрыть рану стерильной повязкой из марли; дать потерпевшему воды, чтобы избежать интоксикации и обезвоживания; контролировать дыхание и сердцебиение.

При термических ожогах ни в коем случае нельзя использовать для охлаждения лед, масло, а также препараты, которые содержат спирт. Нельзя прокалывать волдыри в случае их появления.

В Луганской и Киевской областях российские агрессоры использовали запрещенные международными конвенциями фосфорные боеприпасы. При ударе фосфорной бомбой возникает сильный пожар, который трудно погасить.

Белый фосфор, которым заряжены боеприпасы, вызывает тяжелые химические ожоги.

Доврачебная помощь при химических ожогах:

промыть поврежденное место проточной водой в течение 15-30 минут, напор воды должен быть деликатным; снять с потерпевшего одежду, которая контактировала с химическим веществом; наложить стерильную марлевую повязку, дальнейшая помощь – как при термических ожогах.

При химических ожогах ни в коем случае нельзя самим удалять с кожи пластмассу, резину, остатки синтетической одежды, остатки химического вещества. Нельзя прокалывать волдыри.

Если химическое вещество неизвестно, желательно сберечь ее образец.