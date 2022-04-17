Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Видео Советы

Доврачебная помощь при термических ожогах: что нужно и чего ни в коем случае нельзя делать

17 апреля 2022, 11:29
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
поради
Источник: Depositphotos

Медики Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины рассказали, как правильно оказывать первую помощь при термических, а также химических ожогах. Эксперты также объяснили, чего ни в коем случае нельзя делать при такого рода травмах.

Доврачебная помощь при термических ожогах:

снять одежду с обожженных мест;

опустить пострадавшие конечности в холодную воду на 15-30 минут;

если есть противоожоговая повязка, лучше воспользоваться ею: снять защитную пленку с повязки, приложить к ране и снять защитную пленку с другой стороны, зафиксировать повязку бинтом;

если такой специальной повязки нет, прикрыть рану стерильной повязкой из марли;

дать потерпевшему воды, чтобы избежать интоксикации и обезвоживания;

контролировать дыхание и сердцебиение.

При термических ожогах ни в коем случае нельзя использовать для охлаждения лед, масло, а также препараты, которые содержат спирт. Нельзя прокалывать волдыри в случае их появления.

В Луганской и Киевской областях российские агрессоры использовали запрещенные международными конвенциями фосфорные боеприпасы. При ударе фосфорной бомбой возникает сильный пожар, который трудно погасить.

Читайте также:
фосфор хімічна атакаФосфорные бомбы: как удалить химическое вещество с одежды и кожи

Белый фосфор, которым заряжены боеприпасы, вызывает тяжелые химические ожоги.

Доврачебная помощь при химических ожогах:

промыть поврежденное место проточной водой в течение 15-30 минут, напор воды должен быть деликатным;

снять с потерпевшего одежду, которая контактировала с химическим веществом;

наложить стерильную марлевую повязку, дальнейшая помощь – как при термических ожогах.

При химических ожогах ни в коем случае нельзя самим удалять с кожи пластмассу, резину, остатки синтетической одежды, остатки химического вещества. Нельзя прокалывать волдыри.

Если химическое вещество неизвестно, желательно сберечь ее образец.

 

Источник
ГСЧС
Теги
ДСНС , Медики , опіки , Советы , швидка допомога
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь