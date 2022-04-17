Медики Державної служби з надзвичайних ситуацій України розповіли, як правильно надавати першу допомогу при термічних, а також хімічних опіках. Експерти також пояснили, чого ні в якому разі не можна робити при такого роду травмах.

Поради від медиків ДСНС. Домедична допомога при опіках. pic.twitter.com/pGXZFDeLGI — МВС України (@MVS_UA) April 16, 2022

Долікарська допомога при термічних опіках:

зняти одяг з обпалених місць;

опустити постраждалі кінцівки в холодну воду на 15-30 хвилин;

якщо є протиопікова пов’язка, краще скористатися нею: зняти захисну плівку з пов’язки, прикласти до рани і зняти захисну плівку з іншого боку, зафіксувати пов’язку бинтом;

якщо такої спеціальної пов’язки немає, прикрити рану стерильною пов’язкою з марлі;

дати потерпілому води, щоб уникнути інтоксикації і зневоднення;

контролювати дихання і серцебиття.

При термічних опіках ні в якому разі не можна використовувати для охолодження лід, олію, а також препарати, які містять спирт. Не можна проколювати пухирі в разі їхньої появи.

У Луганській та Київській областях російські агресори використовували заборонені міжнародними конвенціями фосфорні боєприпаси. При ударі фосфорною бомбою виникає сильна пожежа, яку важко погасити.

Білий фосфор, яким заряджені боєприпаси, викликає важкі хімічні опіки.

Долікарська допомога при хімічних опіках:

промити пошкоджене місце проточною водою протягом 15-30 хвилин, натиск води повинен бути делікатним;

зняти з потерпілого одяг, який контактував з хімічною речовиною;

накласти стерильну марлеву пов’язку, подальша допомога – як при термічних опіках.

При хімічних опіках ні в якому разі не можна самим видаляти з шкіри пластмасу, гуму, залишки синтетичного одягу, залишки хімічної речовини. Не можна проколювати пухирі.

Якщо хімічна речовина невідома, бажано зберегти її зразок.