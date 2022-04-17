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Долікарська допомога при термічних опіках: що потрібно і чого ні в якому разі не можна робити

17 Квітня 2022, 11:29
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
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Джерело: Depositphotos

Медики Державної служби з надзвичайних ситуацій України розповіли, як правильно надавати першу допомогу при термічних, а також хімічних опіках. Експерти також пояснили, чого ні в якому разі не можна робити при такого роду травмах.

Долікарська допомога при термічних опіках:

  • зняти одяг з обпалених місць;
  • опустити постраждалі кінцівки в холодну воду на 15-30 хвилин;
  • якщо є протиопікова пов’язка, краще скористатися нею: зняти захисну плівку з пов’язки, прикласти до рани і зняти захисну плівку з іншого боку, зафіксувати пов’язку бинтом;
  • якщо такої спеціальної пов’язки немає, прикрити рану стерильною пов’язкою з марлі;
  • дати потерпілому води, щоб уникнути інтоксикації і зневоднення;
  • контролювати дихання і серцебиття.

При термічних опіках ні в якому разі не можна використовувати для охолодження лід, олію, а також препарати, які містять спирт. Не можна проколювати пухирі в разі їхньої появи.

У Луганській та Київській областях російські агресори використовували заборонені міжнародними конвенціями фосфорні боєприпаси. При ударі фосфорною бомбою виникає сильна пожежа, яку важко погасити.

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Білий фосфор, яким заряджені боєприпаси, викликає важкі хімічні опіки.

Долікарська допомога при хімічних опіках:

  • промити пошкоджене місце проточною водою протягом 15-30 хвилин, натиск води повинен бути делікатним;
  • зняти з потерпілого одяг, який контактував з хімічною речовиною;
  • накласти стерильну марлеву пов’язку, подальша допомога – як при термічних опіках.

При хімічних опіках ні в якому разі не можна самим видаляти з шкіри пластмасу, гуму, залишки синтетичного одягу, залишки хімічної речовини. Не можна проколювати пухирі.

Якщо хімічна речовина невідома, бажано зберегти її зразок.

Джерело
ДСНС
Теги
ДСНС , Медики , опіки , Поради , швидка допомога
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