Отруєння аміаком – це доволі небезпечний стан, тому важливо діяти якнайшвидше. Про симптоми і рекомендації щодо надання першої допомоги Фактам ICTV розповіла сімейна лікарка Ірина Микита.

Зазвичай аміак легко переходить у рідкий стан під впливом тиску і випаровується, поглиблюючи тепло та створюючи високу охолоджувальну ефективність.

Де використовують аміак

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У промислових та побутових холодильних системах на м’ясокомбінатах, молокозаводах і овочевих базах, де необхідно охолоджувати продукцію.

Окрім цього, аміак є сировиною для багатьох хімічних виробництв, зокрема нітратної кислоти та азотних добрив.

Симптоми отруєння аміаком

Подразнення очей, слизової носа та горла, кашель, сльозотеча, нудота.

очей, слизової носа та горла, кашель, сльозотеча, нудота. Важке дихання. Вдих стає важким через ураження дихальних шляхів, що може призвести до набряків та відчуття стиснення або болю в грудях.

– За легкої форми отруєння аміак швидко виводиться з організму, протиотрути не існує. У важких випадках людина непритомніє, – пояснює Ірина Микита.

Перша допомога при отруєнні аміаком

Захистіть органи дихання. Вдягніть на потерпілого протигаз або ватно-марлеву пов’язку, попередньо змочивши її водою або 5-відсотковим розчином лимонної кислоти.

Винесіть людину із зони зараження на свіже повітря. Транспортувати необхідно у положенні лежачи.

Викличте швидку допомогу та повідомте симптоми та важливі деталі події.

Позбудьтеся забрудненого одягу. Якщо аміак контактував з одягом, негайно зніміть та позбудьтеся його, використовуючи захисні рукавички.

Промийте очі та шкіру. Якщо аміак потрапив в очі або на шкіру, обережно промийте їх протягом 15-20 хвилин чистою проточною водою. Зробіть примочки на шкіру з 5-відсоткового розчину оцтової, лимонної або соляної кислоти.

– В очі потрібно закапати по дві-три краплі 30% альбуциду, в ніс – оливкову олію. Висока концентрація аміаку може призвести до опіків шкіри та серйозного ураження очей і навіть сліпоти, – пояснює лікарка.

Проблеми дихання та оксигенотерапія. За умови важкого дихання або дихальної недостатності постраждалому треба негайно забезпечити оксигенотерапію, надавши кисень зі спеціального пристрою.

Контролюйте частоту дихання (норма 16-20 та пульс 60-90), реакцію зіниць на світло. При втраті свідомості негайно розпочніть серцево-легеневу реанімацію (30 натисків на грудну клітку – 2 вдохи) ще до приїзду швидкої.

Коли звертатися до лікаря

Негайно, якщо постраждалий знепритомнів, має важкі проблеми з диханням або серцебиттям. Якщо симптоми менш важкі, все одно слід негайно звернутися за консультацією до фахівця.