Отруєння аміаком – це доволі небезпечний стан, тому важливо діяти якнайшвидше. Про симптоми і рекомендації щодо надання першої допомоги Фактам ICTV розповіла сімейна лікарка Ірина Микита.
Зазвичай аміак легко переходить у рідкий стан під впливом тиску і випаровується, поглиблюючи тепло та створюючи високу охолоджувальну ефективність.
Де використовують аміак
У промислових та побутових холодильних системах на м’ясокомбінатах, молокозаводах і овочевих базах, де необхідно охолоджувати продукцію.
Окрім цього, аміак є сировиною для багатьох хімічних виробництв, зокрема нітратної кислоти та азотних добрив.
Симптоми отруєння аміаком
- Подразнення очей, слизової носа та горла, кашель, сльозотеча, нудота.
- Важке дихання. Вдих стає важким через ураження дихальних шляхів, що може призвести до набряків та відчуття стиснення або болю в грудях.
– За легкої форми отруєння аміак швидко виводиться з організму, протиотрути не існує. У важких випадках людина непритомніє, – пояснює Ірина Микита.
Перша допомога при отруєнні аміаком
Захистіть органи дихання. Вдягніть на потерпілого протигаз або ватно-марлеву пов’язку, попередньо змочивши її водою або 5-відсотковим розчином лимонної кислоти.
Винесіть людину із зони зараження на свіже повітря. Транспортувати необхідно у положенні лежачи.
Викличте швидку допомогу та повідомте симптоми та важливі деталі події.
Позбудьтеся забрудненого одягу. Якщо аміак контактував з одягом, негайно зніміть та позбудьтеся його, використовуючи захисні рукавички.
Промийте очі та шкіру. Якщо аміак потрапив в очі або на шкіру, обережно промийте їх протягом 15-20 хвилин чистою проточною водою. Зробіть примочки на шкіру з 5-відсоткового розчину оцтової, лимонної або соляної кислоти.
– В очі потрібно закапати по дві-три краплі 30% альбуциду, в ніс – оливкову олію. Висока концентрація аміаку може призвести до опіків шкіри та серйозного ураження очей і навіть сліпоти, – пояснює лікарка.
Проблеми дихання та оксигенотерапія. За умови важкого дихання або дихальної недостатності постраждалому треба негайно забезпечити оксигенотерапію, надавши кисень зі спеціального пристрою.
Контролюйте частоту дихання (норма 16-20 та пульс 60-90), реакцію зіниць на світло. При втраті свідомості негайно розпочніть серцево-легеневу реанімацію (30 натисків на грудну клітку – 2 вдохи) ще до приїзду швидкої.
Коли звертатися до лікаря
Негайно, якщо постраждалий знепритомнів, має важкі проблеми з диханням або серцебиттям. Якщо симптоми менш важкі, все одно слід негайно звернутися за консультацією до фахівця.
– Якщо є підозра на отруєння, утримуйте потерпілого від фізичних навантажень, стежте за тепловитратами, давайте пити теплі напої (молоко, чай, воду). Своєчасна допомога може врятувати життя постраждалому, – наголошує лікарка.