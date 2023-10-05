Отравление аммиаком — довольно опасное состояние, поэтому важно действовать как можно быстрее. О симптомах и рекомендациях по оказанию первой помощи Фактам ICTV рассказала семейный врач Ирина Микита.

Обычно аммиак легко переходит в жидкое состояние под воздействием давления и испаряется, углубляя тепло и создавая высокую охлаждающую эффективность.

Где используют аммиак

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В промышленных и бытовых холодильных системах на мясокомбинатах, молокозаводах и овощных базах, где необходимо охлаждать продукцию.

Кроме этого, аммиак выступает сырьем для многих химических производств, в частности нитратной кислоты и азотных удобрений.

Симптомы отравления аммиаком

Раздражение глаз, слизистой носа и горла, кашель, слезотечение, тошнота.

Тяжелое дыхание. Вдох становится тяжелым из-за поражения дыхательных путей, что может привести к отекам и ощущению сжатия или боли в груди.

— При легкой форме отравления аммиак быстро выводится из организма, противоядия не существует. В тяжелых случаях человек теряет сознание, — объясняет Ирина Микита.

Первая помощь при отравлении аммиаком

Защитите органы дыхания. Наденьте на пострадавшего противогаз или ватно-марлевую повязку, предварительно смочив ее водой или 5-процентным раствором лимонной кислоты.

Вынесите человека из зоны заражения на свежий воздух. Транспортировать необходимо в положении лежа.

Вызовите скорую помощь и сообщите симптомы и важные детали происшествия.

Избавьтесь от загрязненной одежды. Если аммиак контактировал с одеждой, немедленно снимите и избавьтесь от нее, используя защитные перчатки.

Промойте глаза и кожу. Если аммиак попал в глаза или на кожу, осторожно промойте их в течение 15-20 минут чистой проточной водой. Сделайте примочки из 5-процентного раствора уксусной, лимонной или соляной кислоты на кожу.

— В глаза нужно закапать по две-три капли 30-процентного альбуцида, в нос — оливковое масло. Высокая концентрация аммиака может привести к ожогам кожи и серьезному поражению глаз и даже слепоте, — объясняет врач.

Контролируйте частоту дыхания (норма 16-20 и пульс (60-90), реакцию зрачков на свет.

При потере сознания немедленно начните сердечно-легочную реанимацию (30 надавливаний на грудную клетку: 2 вдоха) еще до приезда скорой.

Проблемы дыхания и оксигенотерапия. При условии тяжелого дыхания или дыхательной недостаточности пострадавшему нужно немедленно обеспечить оксигенотерапию, предоставив кислород из специального устройства.

Когда обращаться к врачу

Немедленно, если пострадавший потерял сознание, имеет тяжелые проблемы с дыханием или сердцебиением. Если симптомы менее тяжелые, все равно следует немедленно обратиться за консультацией к специалисту.