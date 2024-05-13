В теплое время года очень популярен охлаждающий напиток квас. Его готовят из различных продуктов – хлеба, ягод, цветов, овощей.
Предлагаем испробовать необычный, но чрезвычайно вкусный квас из лепестков чайной розы. Его отличает нежный аромат и легкое розовое послевкусие.
По количеству пузырьков углекислого газа он может конкурировать с сильногазированной минералкой.
Розовый квас отлично утоляет жажду и питает организм полезными веществами.
Полезный домашний квас из чайной розы: рецепт
Дрожжи и светлый изюм отвечают за процесс брожения. Квас из чайной розы можно хранить в холодильнике в течение пяти суток. Для приготовления кваса используют чистую, неводопроводную воду.
Ингредиенты:
- лепестки розы – 200 г
- сахар – 180 г
- вода – 2,5 л
- дрожжи живые – 15 г
- изюм – 1 ст. л.
Приготовление:
- Собрать головки цветов (можно брать слегка увядшие), затем отделить лепестки от чашелистиков. В квас не должны попасть зеленые листья или чашелистики, насекомые.
- Лепестки засыпать сахаром, положить в эмалированную кастрюлю
- Налить 1,5 л воды, довести до кипения. Накрыв кастрюлю крышкой, кипятить лепестки 15 мин на медленном огне, чтобы они отдали свой цвет. Жидкость должна стать красно-розовой.
- Когда нужный цвет будет получен, вылить отвар в трехлитровую банку вместе с лепестками. Долить горячей воды до плечиков банки.
- Остудить отвар до 45 градусов, добавить изюм и дрожжи. Хорошенько перемешать деревянной ложкой до полного растворения дрожжей.
- Настаивать квас в течение 24 часов. Жидкость будет бурлить, лепестки поднимутся вверх, цвет изменится и станет светлее.
Когда брожение почти закончится, перелить квас в бутылки и поставить в холодильник еще на 24 часа до полного созревания.
Польза кваса
- Квас помогает переваривать жиры, белки, восстанавливает водно-солевой баланс в организме. Квас восстанавливает микрофлору кишечника. А это важно при ослабленном иммунитете.
- Квас бодрит и освежает, восстанавливает силы. Именно поэтому его называют чудодейственным.
- Давным-давно квас пили круглый год, меняя ингредиенты в зависимости от времени года. Сейчас же он считается сугубо летним напитком.
- Если вы хотите стать приверженцем здорового питания, научитесь готовить различные квасы и пить их круглогодично — увидите, что здоровье станет крепче. Начните с розового, а там подтянутся свекла, ягоды и прочие продукты.
Благодаря молочнокислым бактериям квас улучшает пищеварение, регулирует обмен веществ, улучшает функции центральной нервной системы, улучшает аппетит. Советы об употреблении кваса от диетолога Бориса Скачко читайте здесь.