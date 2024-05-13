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Домашний квас из чайной розы утоляет жажду

13 мая 2024, 13:16
Лариса Божко журналістка розділу Здоров'я
Квас з чайної троянди

В теплое время года очень популярен охлаждающий напиток квас. Его готовят из различных продуктов – хлеба, ягод, цветов, овощей.

Предлагаем испробовать необычный, но чрезвычайно вкусный квас из лепестков чайной розы. Его отличает нежный аромат и легкое розовое послевкусие.

По количеству пузырьков углекислого газа он может конкурировать с сильногазированной минералкой.

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Розовый квас отлично утоляет жажду и питает организм полезными веществами.

Полезный домашний квас из чайной розы: рецепт

Дрожжи и светлый изюм отвечают за процесс брожения. Квас из чайной розы можно хранить в холодильнике в течение пяти суток. Для приготовления кваса используют чистую, неводопроводную воду.

Ингредиенты:

  • лепестки розы – 200 г
  • сахар – 180 г
  • вода – 2,5 л
  • дрожжи живые – 15 г
  • изюм – 1 ст. л.

Приготовление:

  1. Собрать головки цветов (можно брать слегка увядшие), затем отделить лепестки от чашелистиков. В квас не должны попасть зеленые листья или чашелистики, насекомые.
  2. Лепестки засыпать сахаром, положить в эмалированную кастрюлю
  3. Налить 1,5 л воды, довести до кипения. Накрыв кастрюлю крышкой, кипятить лепестки 15 мин на медленном огне, чтобы они отдали свой цвет. Жидкость должна стать красно-розовой.
  4. Когда нужный цвет будет получен, вылить отвар в трехлитровую банку вместе с лепестками. Долить горячей воды до плечиков банки.
  5. Остудить отвар до 45 градусов, добавить изюм и дрожжи. Хорошенько перемешать деревянной ложкой до полного растворения дрожжей.
  6. Настаивать квас в течение 24 часов. Жидкость будет бурлить, лепестки поднимутся вверх, цвет изменится и станет светлее.

Когда брожение почти закончится, перелить квас в бутылки и поставить в холодильник еще на 24 часа до полного созревания.

Польза кваса

  • Квас помогает переваривать жиры, белки, восстанавливает водно-солевой баланс в организме. Квас восстанавливает микрофлору кишечника. А это важно при ослабленном иммунитете.
  • Квас бодрит и освежает, восстанавливает силы. Именно поэтому его называют чудодейственным.
  • Давным-давно квас пили круглый год, меняя ингредиенты в зависимости от времени года. Сейчас же он считается сугубо летним напитком.
  • Если вы хотите стать приверженцем здорового питания, научитесь готовить различные квасы и пить их круглогодично — увидите, что здоровье станет крепче. Начните с розового, а там подтянутся свекла, ягоды и прочие продукты.

Благодаря молочнокислым бактериям квас улучшает пищеварение, регулирует обмен веществ, улучшает функции центральной нервной системы, улучшает аппетит. Советы об употреблении кваса от диетолога Бориса Скачко читайте здесь.

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