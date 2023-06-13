Иногда хочется приятного освежающего напитка, который не только утолит жажду, но и оставит приятное послевкусие. Поэтому на ум у многих людей приходит именно квас. Он ведь делается не так сложно, как кажется, да еще и из натуральных продуктов. Как сделать квас в домашних условиях – читайте в материале.
Квас из хлеба на дрожжах: пошаговый рецепт
Ингредиенты:
- ржаной хлеб – 0,5 кг;
- вода – 5 л;
- сахар – 250 г;
- прессованные дрожжи – 20 г.
Способ приготовления:
- Хлеб нарежьте на мелкие кусочки и зажарьте в духовке до золотистого цвета.
- Сразу после этого вскипятите воду, затем охладите ее до комнатной температуры и перелейте в бродильную емкость.
- Далее добавьте сухари, горлышко емкости накройте с помощью марли и поставьте на 2 дня в темное место (температура при этом должна быть комнатной).
- Разведите дрожжи, профильтруйте смесь через марлю, хорошо отжав сухари.
- Перелейте уже отфильтрованное сусло в емкость для брожения и добавьте сахар, разведенные дрожжи.
- Хорошо все это перемешайте и накройте емкостью крышкой.
- После этого поставьте на один день в темное место с температурой 18–25°C.
- Перелейте квас в емкость для хранения, например пластиковые бутылки или банки. Добавьте еще 50 г сахара. Перемешайте.
- Поставьте несколько часов в темное место. Охладите напиток до температуры 8-11°C и поставьте в холодильник.
- Через несколько часов напиток можно будет употреблять.
Как сделать вкусный квас: общие советы
- Готовят квас из любого сорта хлеба. Однако напитки получаются более вкусными из черных ржаных сухарей без добавок тмина, укропа и т.д.
- Для кваса лучше использовать стеклянные, пластиковые или эмалированные емкости.
- Сухарики необходимо сушить без добавления специй и растительного масла.
- Всегда следите за уровнем углекислого газа, чтобы высокое давление не разорвало бутылки (когда напиток будет бродить).