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Как сделать квас в домашних условиях: основные секреты приготовления вкусного напитка

13 июня 2023, 11:48
Анна Голишевская редактор ленты
Квас
Источник: Unsplash

Иногда хочется приятного освежающего напитка, который не только утолит жажду, но и оставит приятное послевкусие. Поэтому на ум у многих людей приходит именно квас. Он ведь делается не так сложно, как кажется, да еще и из натуральных продуктов. Как сделать квас в домашних условиях – читайте в материале.

Квас из хлеба на дрожжах: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

  • ржаной хлеб – 0,5 кг;
  • вода – 5 л;
  • сахар – 250 г;
  • прессованные дрожжи – 20 г.

Способ приготовления:

  1. Хлеб нарежьте на мелкие кусочки и зажарьте в духовке до золотистого цвета.
  2. Сразу после этого вскипятите воду, затем охладите ее до комнатной температуры и перелейте в бродильную емкость.
  3. Далее добавьте сухари, горлышко емкости накройте с помощью марли и поставьте на 2 дня в темное место (температура при этом должна быть комнатной).
  4. Разведите дрожжи, профильтруйте смесь через марлю, хорошо отжав сухари.
  5. Перелейте уже отфильтрованное сусло в емкость для брожения и добавьте сахар, разведенные дрожжи.
  6. Хорошо все это перемешайте и накройте емкостью крышкой.
  7. После этого поставьте на один день в темное место с температурой 18–25°C.
  8. Перелейте квас в емкость для хранения, например пластиковые бутылки или банки. Добавьте еще 50 г сахара. Перемешайте.
  9. Поставьте несколько часов в темное место. Охладите напиток до температуры 8-11°C и поставьте в холодильник.
  10. Через несколько часов напиток можно будет употреблять.

Как сделать вкусный квас: общие советы

  1. Готовят квас из любого сорта хлеба. Однако напитки получаются более вкусными из черных ржаных сухарей без добавок тмина, укропа и т.д.
  2. Для кваса лучше использовать стеклянные, пластиковые или эмалированные емкости.
  3. Сухарики необходимо сушить без добавления специй и растительного масла.
  4. Всегда следите за уровнем углекислого газа, чтобы высокое давление не разорвало бутылки (когда напиток будет бродить).
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