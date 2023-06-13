Иногда хочется приятного освежающего напитка, который не только утолит жажду, но и оставит приятное послевкусие. Поэтому на ум у многих людей приходит именно квас. Он ведь делается не так сложно, как кажется, да еще и из натуральных продуктов. Как сделать квас в домашних условиях – читайте в материале.

Квас из хлеба на дрожжах: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

ржаной хлеб – 0,5 кг;

вода – 5 л;

сахар – 250 г;

прессованные дрожжи – 20 г.

Способ приготовления:

Хлеб нарежьте на мелкие кусочки и зажарьте в духовке до золотистого цвета. Сразу после этого вскипятите воду, затем охладите ее до комнатной температуры и перелейте в бродильную емкость. Далее добавьте сухари, горлышко емкости накройте с помощью марли и поставьте на 2 дня в темное место (температура при этом должна быть комнатной). Разведите дрожжи, профильтруйте смесь через марлю, хорошо отжав сухари. Перелейте уже отфильтрованное сусло в емкость для брожения и добавьте сахар, разведенные дрожжи. Хорошо все это перемешайте и накройте емкостью крышкой. После этого поставьте на один день в темное место с температурой 18–25°C. Перелейте квас в емкость для хранения, например пластиковые бутылки или банки. Добавьте еще 50 г сахара. Перемешайте. Поставьте несколько часов в темное место. Охладите напиток до температуры 8-11°C и поставьте в холодильник. Через несколько часов напиток можно будет употреблять.

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