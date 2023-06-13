Іноді хочеться приємного освіжаючого напою, який не тільки вгамує спрагу, але й залишить приємний післясмак. Тому на думку в багатьох людей спадає саме квас. Адже він робиться не так складно, як здається, та ще й з натуральних продуктів. Як зробити квас в домашніх умовах – читайте в матеріалі.

Квас з хліба на дріжджах: покроковий рецепт

Інгредієнти:

житній хліб – 0,5 кг;

вода – 5 л;

цукор – 250 г;

пресовані дріжджі – 20 г.

Спосіб приготування:

Хліб наріжте на дрібні шматочки і засмажте в духовці до золотистого кольору. Одразу ж після цього закип’ятіть воду, потім охолодіть її до кімнатної температури й перелийте в бродильну місткість. Далі додайте сухарі, горлечко місткості накрийте за допомогою марлі і поставте на 2 дні в темне місце (температура, при цьому, має бути кімнатною). Розведіть дріжджі, профільтруйте суміш через марлю, добре віджавши сухарі. Перелийте вже відфільтроване сусло в місткість для бродіння, й додайте цукор, розведені дріжджі. Добре все це перемішайте та накрийте місткість кришкою. Після цього поставте на один день в темне місце з температурою 18-25 ° C. Перелийте квас в місткість для зберігання, наприклад пластикові пляшки або банки. Додайте ще 50 грамів цукру. Перемішайте. Поставте на кілька годин в темне місце. Охолодіть напій до температури 8-11 ° C і поставте в холодильник. Через кілька годин напій можна буде вживати.

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