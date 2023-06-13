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Їжа

Як зробити квас в домашніх умовах: основні секрети приготування смачного напою

13 Червня 2023, 11:48
Анна Голішевська редакторка стрічки
Квас
Джерело: Unsplash

Іноді хочеться приємного освіжаючого напою, який не тільки вгамує спрагу, але й залишить приємний післясмак. Тому на думку в багатьох людей спадає саме квас. Адже він робиться не так складно, як здається, та ще й з натуральних продуктів. Як зробити квас в домашніх умовах – читайте в матеріалі.

Квас з хліба на дріжджах: покроковий рецепт

Інгредієнти:

  • житній хліб – 0,5 кг;
  • вода – 5 л;
  • цукор – 250 г;
  • пресовані дріжджі – 20 г.

Спосіб приготування:

  1. Хліб наріжте на дрібні шматочки і засмажте в духовці до золотистого кольору.
  2. Одразу ж після цього закип’ятіть воду, потім охолодіть її до кімнатної температури й перелийте в бродильну місткість.
  3. Далі додайте сухарі, горлечко місткості накрийте за допомогою марлі і поставте на 2 дні в темне місце (температура, при цьому, має бути кімнатною).
  4. Розведіть дріжджі, профільтруйте суміш через марлю, добре віджавши сухарі.
  5. Перелийте вже відфільтроване сусло в місткість для бродіння, й додайте цукор, розведені дріжджі.
  6. Добре все це перемішайте та накрийте місткість кришкою.
  7. Після цього поставте на один день в темне місце з температурою 18-25 ° C.
  8. Перелийте квас в місткість для зберігання, наприклад пластикові пляшки або банки. Додайте ще 50 грамів цукру. Перемішайте.
  9. Поставте на кілька годин в темне місце. Охолодіть напій до температури 8-11 ° C і поставте в холодильник.
  10. Через кілька годин напій можна буде вживати.

Як зробити смачний квас: загальні поради

  1. Готують квас з будь-якого сорту хліба. Однак напої виходять смачнішими з чорних житніх хлібин без добавок кмину, кропу та ін.
  2. Для квасу ліпше використовувати скляні, пластикові або емальовані місткості.
  3. Сухарики необхідно сушити без додавання спецій та олії.
  4. Завжди стежте за рівнем вуглекислого газу, щоб високий тиск не розірвав пляшки (коли напій бродитиме).
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