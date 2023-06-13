Іноді хочеться приємного освіжаючого напою, який не тільки вгамує спрагу, але й залишить приємний післясмак. Тому на думку в багатьох людей спадає саме квас. Адже він робиться не так складно, як здається, та ще й з натуральних продуктів. Як зробити квас в домашніх умовах – читайте в матеріалі.
Квас з хліба на дріжджах: покроковий рецепт
Інгредієнти:
- житній хліб – 0,5 кг;
- вода – 5 л;
- цукор – 250 г;
- пресовані дріжджі – 20 г.
Спосіб приготування:
- Хліб наріжте на дрібні шматочки і засмажте в духовці до золотистого кольору.
- Одразу ж після цього закип’ятіть воду, потім охолодіть її до кімнатної температури й перелийте в бродильну місткість.
- Далі додайте сухарі, горлечко місткості накрийте за допомогою марлі і поставте на 2 дні в темне місце (температура, при цьому, має бути кімнатною).
- Розведіть дріжджі, профільтруйте суміш через марлю, добре віджавши сухарі.
- Перелийте вже відфільтроване сусло в місткість для бродіння, й додайте цукор, розведені дріжджі.
- Добре все це перемішайте та накрийте місткість кришкою.
- Після цього поставте на один день в темне місце з температурою 18-25 ° C.
- Перелийте квас в місткість для зберігання, наприклад пластикові пляшки або банки. Додайте ще 50 грамів цукру. Перемішайте.
- Поставте на кілька годин в темне місце. Охолодіть напій до температури 8-11 ° C і поставте в холодильник.
- Через кілька годин напій можна буде вживати.
Як зробити смачний квас: загальні поради
- Готують квас з будь-якого сорту хліба. Однак напої виходять смачнішими з чорних житніх хлібин без добавок кмину, кропу та ін.
- Для квасу ліпше використовувати скляні, пластикові або емальовані місткості.
- Сухарики необхідно сушити без додавання спецій та олії.
- Завжди стежте за рівнем вуглекислого газу, щоб високий тиск не розірвав пляшки (коли напій бродитиме).