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Їжа

Смачний і простий рецепт: як приготувати квас у домашніх умовах

6 Червня 2023, 15:27
Анна Голішевська редакторка стрічки
Квас
Джерело: Unsplash

Домашній квас – смачний та освіжаючий напій, який із легкістю можна зробити вдома. Його можна приготувати не тільки з хліба, а й додавати у напій сік лимона і яблука, родзинки та свіжий імбир. Як зробити квас у домашніх умовах – читайте в матеріалі.

Квас: простий рецепт покроково

Інгредієнти:

  • вода – 2,5 л;
  • чорний хліб – 350 г;
  • цукор – 180 г;
  • родзинки – 40 г.

Спосіб приготування:

  1. Наріжте хліб на невеликі шматочки й підсушіть їх у духовці.
  2. Візьміть суху трилітрову банку та викладіть сухарі.
  3. Всипте цукор і родзинки.
  4. Влийте в банку чисту питну воду, не доливаючи до країв.
  5. Прикрийте банку кришкою або марлею і поставте квас бродити в темне тепле місце на 2 доби.
  6. Після цього готовий квас процідіть й охолодіть.
  7. Для яскравішого смаку можете додати сік лимона, яблука або імбир.

Як зробити квас, аби він був смачним: поради

  1. Найголовніше в приготуванні квасу –  дотримання рецептури. Важливо брати саме ту кількість інгредієнтів, яка зазначена у рецепті.
  2. Для насиченішого кольору хліб висушують в духовці до потемніння.
  3. Крім цього у квас можна додавати різноманітні прянощі. Наприклад, м’яту, кмин, апельсинову цедру. Це зробить смак напою насиченішим.
  4. Готовий квас потрібно зберігати в холодильнику і вживати охолодженим.
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