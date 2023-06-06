Домашній квас – смачний та освіжаючий напій, який із легкістю можна зробити вдома. Його можна приготувати не тільки з хліба, а й додавати у напій сік лимона і яблука, родзинки та свіжий імбир. Як зробити квас у домашніх умовах – читайте в матеріалі.

Квас: простий рецепт покроково

Інгредієнти:

вода – 2,5 л;

чорний хліб – 350 г;

цукор – 180 г;

родзинки – 40 г.

Спосіб приготування:

Наріжте хліб на невеликі шматочки й підсушіть їх у духовці. Візьміть суху трилітрову банку та викладіть сухарі. Всипте цукор і родзинки. Влийте в банку чисту питну воду, не доливаючи до країв. Прикрийте банку кришкою або марлею і поставте квас бродити в темне тепле місце на 2 доби. Після цього готовий квас процідіть й охолодіть. Для яскравішого смаку можете додати сік лимона, яблука або імбир.

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