Домашній квас – смачний та освіжаючий напій, який із легкістю можна зробити вдома. Його можна приготувати не тільки з хліба, а й додавати у напій сік лимона і яблука, родзинки та свіжий імбир. Як зробити квас у домашніх умовах – читайте в матеріалі.
Квас: простий рецепт покроково
Інгредієнти:
- вода – 2,5 л;
- чорний хліб – 350 г;
- цукор – 180 г;
- родзинки – 40 г.
Спосіб приготування:
- Наріжте хліб на невеликі шматочки й підсушіть їх у духовці.
- Візьміть суху трилітрову банку та викладіть сухарі.
- Всипте цукор і родзинки.
- Влийте в банку чисту питну воду, не доливаючи до країв.
- Прикрийте банку кришкою або марлею і поставте квас бродити в темне тепле місце на 2 доби.
- Після цього готовий квас процідіть й охолодіть.
- Для яскравішого смаку можете додати сік лимона, яблука або імбир.
Як зробити квас, аби він був смачним: поради
- Найголовніше в приготуванні квасу – дотримання рецептури. Важливо брати саме ту кількість інгредієнтів, яка зазначена у рецепті.
- Для насиченішого кольору хліб висушують в духовці до потемніння.
- Крім цього у квас можна додавати різноманітні прянощі. Наприклад, м’яту, кмин, апельсинову цедру. Це зробить смак напою насиченішим.
- Готовий квас потрібно зберігати в холодильнику і вживати охолодженим.