Домашний квас – вкусный и освежающий напиток, который легко можно сделать дома. Его можно приготовить не только из хлеба, но и добавить в напиток сок лимона и яблока, изюм и свежий имбирь. Как сделать квас в домашних условиях – читайте в материале.
Квас: простой рецепт пошагово
Ингредиенты:
- вода – 2,5 л;
- черный хлеб – 350 г;
- сахар – 180 г;
- изюм – 40 г.
Способ приготовления:
- Нарежьте хлеб на небольшие кусочки и подсушите в духовке.
- Возьмите сухую трехлитровую банку и выложите сухари.
- Всыпьте сахар и изюм.
- Влейте в банку чистую питьевую воду, не доливая до краев.
- Прикройте банку крышкой или марлей и поставьте квас бродить в темное теплое место на 2 дня.
- После этого готовый квас процедите и охладите.
- Для более яркого вкуса можете добавить сок лимона, яблока или имбирь.
Как сделать квас, чтобы он был вкусным: советы
- Самое главное в приготовлении кваса – соблюдение рецептуры. Важно брать именно то количество ингредиентов, которое указано в рецепте.
- Для более насыщенного цвета хлеб высушивают в духовке до потемнения.
- Кроме этого в квас можно добавлять разнообразные пряности. К примеру, мяту, тмин, апельсиновую цедру. Это сделает вкус напитка более насыщенным.
- Готовый квас нужно хранить в холодильнике и употреблять охлажденным.