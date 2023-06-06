Домашний квас – вкусный и освежающий напиток, который легко можно сделать дома. Его можно приготовить не только из хлеба, но и добавить в напиток сок лимона и яблока, изюм и свежий имбирь. Как сделать квас в домашних условиях – читайте в материале.

Квас: простой рецепт пошагово

Ингредиенты:

вода – 2,5 л;

черный хлеб – 350 г;

сахар – 180 г;

изюм – 40 г.

Способ приготовления:

Нарежьте хлеб на небольшие кусочки и подсушите в духовке. Возьмите сухую трехлитровую банку и выложите сухари. Всыпьте сахар и изюм. Влейте в банку чистую питьевую воду, не доливая до краев. Прикройте банку крышкой или марлей и поставьте квас бродить в темное теплое место на 2 дня. После этого готовый квас процедите и охладите. Для более яркого вкуса можете добавить сок лимона, яблока или имбирь.

Как сделать квас, чтобы он был вкусным: советы