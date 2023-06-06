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Еда

Вкусный и простой рецепт: как приготовить квас в домашних условиях

6 июня 2023, 15:27
Анна Голишевская редактор ленты
Квас
Источник: Unsplash

Домашний квас – вкусный и освежающий напиток, который легко можно сделать дома. Его можно приготовить не только из хлеба, но и добавить в напиток сок лимона и яблока, изюм и свежий имбирь. Как сделать квас в домашних условиях – читайте в материале.

Квас: простой рецепт пошагово

Ингредиенты:

  • вода – 2,5 л;
  • черный хлеб – 350 г;
  • сахар – 180 г;
  • изюм – 40 г.

Способ приготовления:

  1. Нарежьте хлеб на небольшие кусочки и подсушите в духовке.
  2. Возьмите сухую трехлитровую банку и выложите сухари.
  3. Всыпьте сахар и изюм.
  4. Влейте в банку чистую питьевую воду, не доливая до краев.
  5. Прикройте банку крышкой или марлей и поставьте квас бродить в темное теплое место на 2 дня.
  6. После этого готовый квас процедите и охладите.
  7. Для более яркого вкуса можете добавить сок лимона, яблока или имбирь.

Как сделать квас, чтобы он был вкусным: советы

  1. Самое главное в приготовлении кваса – соблюдение рецептуры. Важно брать именно то количество ингредиентов, которое указано в рецепте.
  2. Для более насыщенного цвета хлеб высушивают в духовке до потемнения.
  3. Кроме этого в квас можно добавлять разнообразные пряности. К примеру, мяту, тмин, апельсиновую цедру. Это сделает вкус напитка более насыщенным.
  4. Готовый квас нужно хранить в холодильнике и употреблять охлажденным.
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