Квас из бузины — вкусный, газированный напиток, который в народе называют домашним игристым. Напиток имеет ярко выраженный бузиновый аромат с легкими цветочными нотками.

Как приготовить вкусный квас из бузины в домашних условиях — читайте в нашем материале.

Квас из цветков бузины: рецепт

Следуя нашему рецепту, вы сможете приготовить напиток, который станет прекрасным дополнением жарких летних дней.

Сейчас смотрят

Для приготовления кваса из цветков бузины понадобится:

вода — 10 л

соцветия бузины — 12-15 шт.

сахар — 1-1, 2 кг

лимонная кислота — 10-20 г

Как готовить квас из цветков бузины:

Сперва нужно собрать соцветия бузины. Чтобы напиток получился действительно вкусным, собирать нужно свежую бузину (соцветия, которые уже раскрылись) в сухую погоду. Кроме того, растения нельзя собирать возле трасс и дорог (там они содержат высокую концентрацию токсичных веществ). Домашний квас готовится из пыльцы бузины, ведь в ней содержатся натуральные дрожжи, которые сделают напиток газированным. Поэтому перед приготовлением тщательно проверьте цветки бузины, чтобы на них не было грязи и насекомых. Срежьте цветки с пыльцой со стеблей, возьмите большую кастрюлю и высыпьте на дно подготовленные цветки. Добавьте сахар и лимонную кислоту. Залейте ингредиенты водой и тщательно перемешайте, чтобы растворился сахар. Оставьте емкость при комнатной температуре на 5 дней. Нам нужно, чтобы началось брожение. Чтобы внутрь не залезли мошки и не попала грязь, накройте кастрюлю полотенцем. В течение этих 5 дней перемешивайте квас несколько раз в день. Когда напиток будет готов, отцедите квас от цветков и перелейте в бутылки так, чтобы 1/4 емкости оставалась свободной. Сожмите бутылки, чтобы выпустить лишний воздух, закройте их крышкой и поставьте в холодильник. Ежедневно проверяйте квас, а когда стенки бутылок надуваются — брожение полностью завершилось. Квас из бузины готов к употреблению. Приятного аппетита!

Подавая квас, можно добавить к нему кубики льда, свежие ягоды или тонкие кружочки лимона для освежающего вкуса.