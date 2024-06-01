Квас из бузины — вкусный, газированный напиток, который в народе называют домашним игристым. Напиток имеет ярко выраженный бузиновый аромат с легкими цветочными нотками.
Как приготовить вкусный квас из бузины в домашних условиях — читайте в нашем материале.
Квас из цветков бузины: рецепт
Следуя нашему рецепту, вы сможете приготовить напиток, который станет прекрасным дополнением жарких летних дней.
Для приготовления кваса из цветков бузины понадобится:
- вода — 10 л
- соцветия бузины — 12-15 шт.
- сахар — 1-1, 2 кг
- лимонная кислота — 10-20 г
Как готовить квас из цветков бузины:
- Сперва нужно собрать соцветия бузины. Чтобы напиток получился действительно вкусным, собирать нужно свежую бузину (соцветия, которые уже раскрылись) в сухую погоду. Кроме того, растения нельзя собирать возле трасс и дорог (там они содержат высокую концентрацию токсичных веществ).
- Домашний квас готовится из пыльцы бузины, ведь в ней содержатся натуральные дрожжи, которые сделают напиток газированным. Поэтому перед приготовлением тщательно проверьте цветки бузины, чтобы на них не было грязи и насекомых.
- Срежьте цветки с пыльцой со стеблей, возьмите большую кастрюлю и высыпьте на дно подготовленные цветки. Добавьте сахар и лимонную кислоту.
- Залейте ингредиенты водой и тщательно перемешайте, чтобы растворился сахар. Оставьте емкость при комнатной температуре на 5 дней. Нам нужно, чтобы началось брожение.
- Чтобы внутрь не залезли мошки и не попала грязь, накройте кастрюлю полотенцем. В течение этих 5 дней перемешивайте квас несколько раз в день.
- Когда напиток будет готов, отцедите квас от цветков и перелейте в бутылки так, чтобы 1/4 емкости оставалась свободной.
- Сожмите бутылки, чтобы выпустить лишний воздух, закройте их крышкой и поставьте в холодильник.
- Ежедневно проверяйте квас, а когда стенки бутылок надуваются — брожение полностью завершилось. Квас из бузины готов к употреблению. Приятного аппетита!
Подавая квас, можно добавить к нему кубики льда, свежие ягоды или тонкие кружочки лимона для освежающего вкуса.
