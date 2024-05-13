У теплу пору року дуже популярним є охолоджувальний напій квас. Його готують із різних продуктів – хліба, ягід, квітів, овочів.

Пропонуємо випробувати незвичайний, але дуже смачний квас із пелюсток чайної троянди. Його відрізняє ніжний трояндовий аромат і легкий післясмак.

За кількістю бульбашок вуглекислого газу він може конкурувати з сильногазованою мінералкою.

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Трояндовий квас добре втамовує спрагу і живить організм корисними речовинами.

Корисний домашній квас із чайної троянди: рецепт

Дріжджі та світлі родзинки відповідають за процес бродіння. Квас з чайної троянди можна зберігати в холодильнику протягом п’яти діб. Для приготування квасу використовують чисту, не водопровідну воду.

Інгредієнти:

пелюстки троянди – 200 г

цукор – 180 г

вода – 2,5 л

дріжджі живі – 15 г

родзинки – 1 ст. л.

Приготування:

Зібрати головки квітів (можна брати злегка зів’ялі), потім відокремити пелюстки від чашолистків. У квас не мають потрапити зелене листя або чашолистки, комахи. Пелюстки засипати цукром, покласти в емальовану каструлю. Налити 1,5 л води, довести до кипіння. Накривши каструлю кришкою, кип’ятити пелюстки 15 хв на повільному вогні, щоб вони віддали свій колір. Рідина має стати червоно-рожевою. Коли потрібний колір буде отриманий, вилити відвар у трилітрову банку разом із пелюстками. Долити гарячої води до плічок банки. Остудити відвар до 45 градусів, додати родзинки та дріжджі. Гарненько перемішати дерев’яною ложкою до повного розчинення дріжджів. Настоювати квас протягом 24 год. Рідина буде вирувати, пелюстки піднімуться, колір зміниться і стане світлішим.

Коли бродіння майже закінчиться, перелити квас у пляшки й поставити в холодильник ще на 24 години до повного дозрівання.

Користь квасу

Квас допомагає перетравлювати жири та білки, відновлює водно-сольовий баланс в організмі та мікрофлору кишківника. А це важливо в разі ослабленого імунітету.

Квас бадьорить і освіжає, відновлює сили. Саме тому його називають чудодійним.

Давним-давно квас пили протягом року, змінюючи інгредієнти залежно від пори року. Тепер він вважається суто літнім напоєм.

Якщо ви хочете стати прихильником здорового харчування, навчіться готувати різні кваси й пити їх цілий рік – побачите, що здоров’я стане міцнішим. Почніть з трояндового, а там підтягнуться буряк, ягоди та інші продукти.

Завдяки молочнокислим бактеріям квас покращує травлення, регулює обмін речовин, покращує функції центральної нервової системи, підсилює апетит. Поради про вживання квасу від дієтолога Бориса Скачка читайте тут.