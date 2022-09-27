Американские ученые в ходе эксперимента смогли вылечить мышей от тяжелейшей формы пневмонии, вызванной синегнойной палочкой. Это стало возможным благодаря использованию сделанных из водорослей микророботов, покрытых тонким слоем антибиотиков.

Отмечается, что эти крошечные электронные устройства были доставлены непосредственно в легкие мышей.

По мнению ученых, подобный подход не только увеличивает терапевтический эффект препарата, но и снижает риски побочных эффектов. Ведь при инъекционном введении понадобилась бы доза в 3 000 раз больше той, которая была внедрена в организм с помощью роботов.

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— Эти результаты показывают, как целенаправленная доставка лекарства в сочетании с активным движением микроводорослей повышает терапевтическую эффективность, — отмечает наноинженер из Калифорнийского университета в Сан-Диего Джозеф Ванг.

По его словам, особую ценность исследованию придает то, что воспалительные процессы в легких, вызванные синегнойной палочкой, считаются опасными и для людей. Это заболевание часто возникает после пребывания человека на аппарате искусственной вентиляции легких.

Источник: Nature materials