Американські вчені в ході експерименту змогли вилікувати мишей від важкої форми пневмонії, викликаної синьогнійною паличкою. Це стало можливим завдяки використанню зроблених з водоростей мікророботів, покритих тонким шаром антибіотиків.

Відзначається, що ці крихітні електронні пристрої були доставлені безпосередньо в легені мишей.

На думку вчених, подібний підхід не тільки збільшує терапевтичний ефект препарату, але і знижує ризики побічних ефектів. Адже при ін’єкційному введенні знадобилася б доза в 3 000 разів більше тієї, яка була впроваджена в організм за допомогою роботів.

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– Ці результати показують, як цілеспрямована доставка ліків в поєднанні з активним рухом мікроводоростей підвищує терапевтичну ефективність, — зазначає наноінженер з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго Джозеф Ванг.

За його словами, особливу цінність дослідженню надає те, що запальні процеси в легенях, викликані синьогнійною паличкою, вважаються небезпечними і для людей. Це захворювання часто виникає після перебування людини на апараті штучної вентиляції легень.

Джерело: Nature materials