У Волинській області спостерігається складна ситуація із коронавірусом. Обласна лікарня переповнена важкими пацієнтами, які борються за життя.

Нерідко серед них тяжкі випадки. Лікарі розповідають про ускладнення у хворих – у деяких із них рвуться легені.

– Одне з ускладнень коронавірусу – утворення бульбашок на легенях, які лопаються, і настає проникнення повітря до плевральної порожнини. Це називається пневмотораксом. Ставимо трубки, дренажі, повітря виходить, і дихати стає легше, – поділився торакальний хірург Волинської обласної клінічної лікарні Володимир Гончарук.

Такі пацієнти потребують кисню. В обласній лікарні кажуть: якщо потрапляють занадто тяжкі пацієнти, то за добу стаціонар витрачає по 5-6 тонн кисню.

У звичайних палатах його потоки можуть досягати до 20 літрів за хвилину.

– Те, що кисень – золотий стандарт у лікуванні, і те, що це золото, ми зрозуміли на початку першої хвилі, коли активно почали не скуповувати концентратори, які дають максимум 10 літрів на хвилину, а оснащувати кожне ліжко кисневою точкою, – уточнив в. о. директора Волинської обласної клінічної лікарні Олександр Дудар.

Водночас серед тяжких пацієнтів немає вакцинованих людей. Це свідчить про те, що щеплення від коронавірусу працює, проте люди не поспішають захистити себе та своїх близьких.

Тим часом в Україні продовжує збільшуватись добовий приріст хворих на коронавірус. Також країна і надалі перебуває серед лідерів за кількістю нових смертей від вірусу.