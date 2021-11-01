В Волынской области наблюдается сложная ситуация с коронавирусом. Областная больница переполнена тяжелыми пациентами, которые борются за жизнь.

Нередко среди них тяжелые случаи. Врачи рассказывают об осложнениях у больных — у некоторых из них рвутся легкие.

— Одно из осложнений коронавируса — образование пузырьков на легких, которые лопаются, и наступает проникновение воздуха в плевральную полость. Это называется пневмоторакс. Ставим трубки, дренажные, воздух выходит, и дышать становится легче, — поделился торакальный хирург Волынской областной клинической больницы Владимир Гончарук.

Такие пациенты нуждаются в кислороде. В областной больнице говорят: если попадают слишком тяжелые пациенты, то за сутки стационар расходует по 5-6 тонн кислорода.

В обычных палатах его потоки могут достигать до 20 литров в минуту.

— То, что кислород — золотой стандарт в лечении, и то, что это золото, мы поняли в начале первой волны, когда активно начали не скупать концентраторы, которые дают максимум 10 литров в минуту, а оснащать каждую кровать кислородной точкой, — уточнил и. о. директора Волынской областной клинической больницы Александр Дударь.

При этом среди тяжелых пациентов нет вакцинированных людей. Это говорит о том, что прививка от коронавируса работает, однако люди не спешат защитить себя и своих близких.

Тем временем в Украине продолжает увеличиваться суточный прирост больных коронавирусом. Также страна и дальше находится среди лидеров по количеству новых смертей от вируса.