В Польше выполнена первая в истории страны операция по трансплантации легких. Реципиенткой стала украинка из Хмельницкой области.

Врач-трансплантолог Игорь Гуменной из Первого медицинского объединения Львова с польскими коллегами из Силезского центра сердечных заболеваний в Забже спасли жизнь 37-летней Елене из Хмельницкой области.

В прошлом году такая операция также впервые была выполнена в Украине. Тогда пациенту пересадили легкие тоже вместе со специалистами Силезского центра сердечных заболеваний. Новый орган получил Виктор Бабий, который может снова дышать полной грудью и живет полноценной жизнью.

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Львов превращается в центр по трансплантологии. Здесь впервые была сделана операция по ретрансплантации почки ребенку. Михаилу из Кривого Рога во второй раз пересадили почку. Впервые донором для сына, которому тогда было всего 1,5 года, стал отец. Сейчас Михаилу трансплантировали почку матери: отца через 12,5 лет перестала нормально работать.

Источник: katowice.tvp.pl

Фото: katowice.tvp.pl