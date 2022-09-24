У Польщі виконано першу в історії країни операцію з трансплантації легень. Реципієнткою стала українка з Хмельниччини.

Лікар-трансплантолог Ігор Гуменний з Першого медичного об’єднання Львова з польськими колегами з Сілезького центру серцевих захворювань у Забже врятували життя 37-річній Олені з Хмельницької області.

Минулого року така операція, також вперше, була виконана в Україні. Тоді пацієнту пересадили легені теж спільно зі спеціалістами Сілезького центру серцевих захворювань. Новий орган отримав Віктор Бабій, який може знову дихати на повні груди і живе повноцінним життям.

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Львів перетворюється на центр з трансплантології. Тут вперше зробили операцію з ретрансплантації нирки дитині. Михайлові з Кривого Рогу вдруге пересадили нирку. Вперше донором для сина, якому тоді було лише 1,5 року, став батько. Зараз Михайлові трансплантували нирку матері: батькова через 12,5 років перестала нормально працювати.

Джерело: katowice.tvp.pl

Фото: katowice.tvp.pl