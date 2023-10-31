В Украине действует программа реимбурсации Доступные лекарства. Пациенты с определенными болезнями могут получить лекарства бесплатно или за незначительную оплату.

С апреля 2019 года программу Доступные лекарства администрирует Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ).

Факты ICTV разобрались, какие лекарства сейчас есть в перечне программы реимбурсации, и как ею воспользоваться.

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Какие препараты есть в перечне программы Доступные лекарства

Реестр медикаментов, входящих в программу реимбурсации, обновляется два раза в год.

Полный актуальный список лекарств и медицинских средств есть по ссылке. Он насчитывает 411 неинсулиновых препаратов, 72 препарата инсулина, 9 комбинированных лекарственных средств.

В реестре лекарственных средств есть вся информация о препаратах и о компенсации за них.

В последнем столбце таблицы можно ознакомиться со стоимостью лекарств по программе Доступные лекарства. Бесплатные средства обозначаются как 0,00.

В перечень неинсулиновых лекарств, входят препараты для лечения:

сердечно-сосудистых заболеваний;

сахарного диабета II типа;

хронических болезней нижних дыхательных путей;

расстройств психики и поведения, эпилепсии;

болезни Паркинсона;

потребности в иммуносупрессии.

Бесплатными являются 139 неинсулиновых лекарственных средств.

Также в списке есть 72 препарата для лечения сахарного диабета (инсулиновые). Из них полностью возмещается 45 наименований.

В перечне есть и комбинированные лекарственные средства, подлежащие реимбурсации, их в списке девять. Такие лекарства назначают при хронических болезнях нижних дыхательных путей. Без всякой доплаты можно будет приобрести восемь таких средств.

Еще есть отдельный список медизделий, насчитывающий 23 наименования. Два из них бесплатные, за остальные нужна частичная оплата.

Как получить лекарства по программе

Чтобы воспользоваться программой Доступные лекарства, обратитесь к вашему семейному врачу. Он должен сформировать электронный рецепт.

С рецептом пойдите в выбранную аптеку, где вы можете взять средства.

Аптека, где можно приобрести или получить бесплатно лекарства по программе реимбурсации, должна иметь соответствующий договор с НСЗУ.

Обычно такие аптеки обозначены надписью Доступные лекарства рядом с входом. Также ее можно найти на электронной карте аптек-участниц программы реимбурсации лекарственных средств на сайте НСЗУ.