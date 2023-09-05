Как сообщили в Министерстве здравоохранения Украины, обновлен реестр лекарственных средств и медицинских изделий, подлежащих реимбурсации (возмещению).

К списку добавились обезболивающие препараты для паллиативных пациентов (доступны с сентября), а также тест-полоски для измерения уровня глюкозы в крови (будут доступны с октября).

— В программу вошли шесть препаратов Морфина в таблетках – четыре безвозмездных и два с доплатой. Пациенты смогут получить их по электронному рецепту в аптеках, сотрудничающих с НСЗУ, — говорится в сообщении.

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Для того, чтобы получить обезболивающие, необходимо:

для пациентов с онкологией обратиться к врачу первичной медицинской помощи;

для пациентов с психическими расстройствами обратиться к врачу-психиатру;

всем остальным пациентам необходимо обратиться за направлением семейного врача к врачу-специалисту.

При наличии паллиативного статуса врач-специалист установит диагноз хроническая боль и сформирует е-рецепт в электронной системе здравоохранения.