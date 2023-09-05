Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини здоров’я

Доступні ліки: знеболювальні для паліативних хворих стали безоплатними

5 Вересня 2023, 12:16
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
ліки
Джерело: Pexels

Як повідомили в Міністерстві охорони здоров’я України, оновлено реєстр лікарських засобів та медичних виробів, що підлягають реімбурсації (відшкодуванню).

До списку додалися знеболювальні препарати для паліативних пацієнтів (доступні з вересня), а також тест-смужки для вимірювання рівня глюкози в крові (будуть доступні з жовтня).

– До програми увійшли шість препаратів Морфіну в таблетках – чотири безоплатних і два з доплатою. Пацієнти зможуть отримати їх за електронним рецептом в аптеках, які співпрацюють із НСЗУ, – йдеться в повідомленні.

Читайте також:
головний біль, чоловікЛікар пояснює, які ліки не можна приймати, коли піднявся тиск, і чому

Для того, щоб отримати знеболювальні, необхідно:

  • для пацієнтів з онкологією звернутися до лікаря первинної медичної допомоги;
  • для пацієнтів із психічними розладами звернутися до лікаря-психіатра;
  • усім іншим пацієнтам необхідно звернутися за направленням сімейного лікаря до лікаря-спеціаліста.

За наявності паліативного статусу лікар-спеціаліст встановить діагноз хронічний біль і сформує е-рецепт в електронній системі охорони здоров’я.

Джерело
МОЗ
Теги
Біль Доступні ліки МОЗ України
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь