В Україні діє програма реімбурсації Доступні ліки. Пацієнти з певними хворобами можуть отримати ліки безкоштовно або за незначну оплату.

З квітня 2019 року програму Доступні ліки адмініструє Національна служба здоров’я України (НСЗУ).

Факти ICTV розібралися, які ліки зараз є в переліку програми реімбурсації, та як нею скористатися.

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Які препарати є в переліку програми Доступні ліки

Реєстр медикаментів, які входять до програми реімбурсації, оновлюється двічі на рік.

Повний актуальний список ліків і медичних засобів є за посиланням. Він налічує 411 неінсулінових препаратів, 72 препарати інсуліну, 9 комбінованих лікарських засобів.

У реєстрі лікарських засобів є вся інформація про препарати та про компенсацію за них.

В останньому стовпці таблиці можна ознайомитися із вартістю медикаментів за програмою Доступні ліки. Безкоштовні засоби позначаються як 0,00.

До переліку неінсулінових ліків, входять препарати для лікування:

серцево-судинних захворювань;

цукрового діабету ІІ типу;

хронічних хвороб нижніх дихальних шляхів;

розладів психіки та поведінки, епілепсії;

хвороби Паркінсона;

потреби в імуносупресії.

Безоплатними є 139 неінсулінових лікарських засобів.

Також у списку 72 препарати для лікування цукрового діабету (інсулінові). З них повністю відшкодовується 45 найменувань.

У переліку є й комбіновані лікарські засоби, що підлягають реімбурсації, їх у списку дев’ять. Такі ліки призначають від хронічних хвороб нижніх дихальних шляхів. Без жодної доплати можна буде придбати вісім таких засобів.

Ще є окремий список медвиробів, що налічує 23 найменування. Два з них безкоштовні, за інші потрібна часткова оплата.

Як отримати ліки за програмою

Щоб скористатися програмою Доступні ліки, зверніться до вашого сімейного лікаря. Він має сформувати електронний рецепт.

З рецептом підіть в обрану аптеку, де ви можете взяти засоби.

Аптека, де можна придбати або отримати безкоштовно ліки за програмою реімбурсації, мусить мати відповідний договір із НСЗУ.

Зазвичай такі аптеки позначені надписом Доступні ліки поруч зі входом. Також її можна знайти на електронній карті аптек-учасниць програми реімбурсації лікарських засобів на сайті НСЗУ.