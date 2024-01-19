Медико-социальная экспертиза (МСЭК) проводится для установления инвалидности людям, которые имеют стойкое нарушение функций организма, обусловленных заболеваниями, врожденными пороками, последствиями травм или боевыми действиями и т. д., вызывающие ограничение жизнедеятельности.

МСЭК проводится после полного медицинского обследования по направлению ВВК. После полной экспертизы выдается справка МСЭК об инвалидности. Какие данные она содержит и как выглядит — читайте в материале Фактов ICTV.

Справка МСЭК об инвалидности: какие там данные

Медико-социальная экспертиза (МСЭК) проводится после:

Сейчас смотрят

полного медицинского обследования;

проведения всех необходимых исследований;

оценки социальных потребностей лица с инвалидностью;

определения клинико-функционального диагноза;

профессионального или трудового прогноза;

получения результатов соответствующего лечения.

Если у человека после осмотра в МСЭК подтверждают инвалидность, он получает справку о статусе человека с инвалидностью и индивидуальную программу реабилитации.

Справка МСЭК содержит:

личные данные человека с инвалидностью (ФИО, дата рождения);

дату и заключение осмотра;

группу и причину инвалидности;

срок установления инвалидности;

заключение об условиях и характере труда;

дату очередного прохождения комиссии;

рекомендованные меры по восстановлению трудоспособности.

Как выглядит справка МСЭК об инвалидности

По результатам осмотра Медико-социальной экспертизы выдается справка по форме № 157-1/о. Именно этот документ подтверждает инвалидность человека.

Справка МСЭК об инвалидности имеет следующий вид: