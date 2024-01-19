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Справка МСЭК: как выглядит и какие данные содержит

19 января 2024, 14:47
Юлия Гайдук редакторка ленты
людина, інвалідний візок
Источник: Pexels

Медико-социальная экспертиза (МСЭК) проводится для установления инвалидности людям, которые имеют стойкое нарушение функций организма, обусловленных заболеваниями, врожденными пороками, последствиями травм или боевыми действиями и т. д., вызывающие ограничение жизнедеятельности.

МСЭК проводится после полного медицинского обследования по направлению ВВК. После полной экспертизы выдается справка МСЭК об инвалидности. Какие данные она содержит и как выглядит — читайте в материале Фактов ICTV.

Справка МСЭК об инвалидности: какие там данные

Медико-социальная экспертиза (МСЭК) проводится после:

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  • полного медицинского обследования;
  • проведения всех необходимых исследований;
  • оценки социальных потребностей лица с инвалидностью;
  • определения клинико-функционального диагноза;
  • профессионального или трудового прогноза;
  • получения результатов соответствующего лечения.

Если у человека после осмотра в МСЭК подтверждают инвалидность, он получает справку о статусе человека с инвалидностью и индивидуальную программу реабилитации.

Справка МСЭК содержит:

  • личные данные человека с инвалидностью (ФИО, дата рождения);
  • дату и заключение осмотра;
  • группу и причину инвалидности;
  • срок установления инвалидности;
  • заключение об условиях и характере труда;
  • дату очередного прохождения комиссии;
  • рекомендованные меры по восстановлению трудоспособности.

Как выглядит справка МСЭК об инвалидности

По результатам осмотра Медико-социальной экспертизы выдается справка по форме № 157-1/о. Именно этот документ подтверждает инвалидность человека.

Справка МСЭК об инвалидности имеет следующий вид:

довідка

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