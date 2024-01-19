Медико-социальная экспертиза (МСЭК) проводится для установления инвалидности людям, которые имеют стойкое нарушение функций организма, обусловленных заболеваниями, врожденными пороками, последствиями травм или боевыми действиями и т. д., вызывающие ограничение жизнедеятельности.
МСЭК проводится после полного медицинского обследования по направлению ВВК. После полной экспертизы выдается справка МСЭК об инвалидности. Какие данные она содержит и как выглядит — читайте в материале Фактов ICTV.
Справка МСЭК об инвалидности: какие там данные
Медико-социальная экспертиза (МСЭК) проводится после:
- полного медицинского обследования;
- проведения всех необходимых исследований;
- оценки социальных потребностей лица с инвалидностью;
- определения клинико-функционального диагноза;
- профессионального или трудового прогноза;
- получения результатов соответствующего лечения.
Если у человека после осмотра в МСЭК подтверждают инвалидность, он получает справку о статусе человека с инвалидностью и индивидуальную программу реабилитации.
Справка МСЭК содержит:
- личные данные человека с инвалидностью (ФИО, дата рождения);
- дату и заключение осмотра;
- группу и причину инвалидности;
- срок установления инвалидности;
- заключение об условиях и характере труда;
- дату очередного прохождения комиссии;
- рекомендованные меры по восстановлению трудоспособности.
Как выглядит справка МСЭК об инвалидности
По результатам осмотра Медико-социальной экспертизы выдается справка по форме № 157-1/о. Именно этот документ подтверждает инвалидность человека.
Справка МСЭК об инвалидности имеет следующий вид: