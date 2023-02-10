Верховная Рада продлила срок действия военного положения и проведения всеобщей мобилизации в Украине еще на 90 суток – до 20 мая 2023 года. Поэтому украинцы призывного возраста, которые не имеют проблем со здоровьем, могут быть мобилизованы для прохождения военной службы.

В то же время в Украине существует перечень болезней, которые освобождают лицо от мобилизации в период военного положения. Также есть болезни, с которыми военнослужащий не может продолжать нести военную службу и находиться на фронте.

Факты ICTV подготовили перечень болезней, которые позволяют военному уволиться с военной службы по состоянию здоровья (уже после мобилизации).

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Увольнение из рядов ВСУ по состоянию здоровья

Одним из оснований для увольнения с военной службы лиц, призванных на военную службу по мобилизации, является состояние их здоровья.

Кажется, что ухудшение состояния здоровья является вполне логичной причиной для прекращения выполнения воинского долга, однако все не так однозначно!

Здесь стоит помнить, что диагнозы для непригодности в мирное и военное время отличаются. То есть список заболеваний, позволяющих избежать военной службы в мирное время, существенно шире, чем в военное.

После ухудшения здоровья, военный должен подать рапорта об увольнении по состоянию здоровья с документами, подтверждающими основание для увольнения. А руководитель должен предоставить ему направление на прохождение ВВК.

Только военно-врачебная комиссия имеет право назначить военного:

ограничено или отложено годным к службе : таких лиц все равно могут призвать, когда это понадобится;

: таких лиц все равно могут призвать, когда это понадобится; полностью негодным к военной службе как в мирное время, так и во время войны (такое лицо исключают из воинского учета).

Соответственно, если мужчину признают ограниченно годным, он не сможет уволиться с военной службы!

Кстати, если военнослужащий не согласен с принятым решением ВЛК о возможности прохождения дальнейшей службы, то он имеет право обжаловать его. Для этого необходимо обратиться в специальный орган или в суд.

Также важно отметить, что ранение не освобождает военного от службы.

— Мужчины, которые получили ранения или имеют определенные проблемы со здоровьем, идут на больничный. После соответствующего лечения и реабилитации, они снова проходят ВВК, которая определяет пригодность к службе.

Болезни, которые делают военного непригодным к службе

Перечень болезней, которые освобождают лицо от прохождения военной службы, отмечают в Приложении 1 Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины.

Некоторые инфекционные и паразитарные заболевания

Активный прогрессирующий туберкулез с распадом легочной ткани. Активный, прогрессирующий туберкулез других органов внелегочной локализации. Тяжелые формы вирусных гепатитов, которые трудно поддаются лечению и значительно нарушают функции органов и систем. ВИЧ-болезнь, которая сопровождается инфекционными, паразитарными болезнями, злокачественными опухолями и тому подобное.

Новообразование

Не все типы онкологических заболеваний означают полную непригодность к возвращению к военной службе. ВЛК признает вас полностью непригодным, если вы имеете:

первичные и вторичные злокачественные новообразования всех локализаций при наличии отдаленных метастазов и невозможности радикального хирургического лечения;

быстро и медленно прогрессирующие злокачественные опухоли лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей (лимфогранулематоз, неходжкинская лимфома, злокачественные лимфопролиферативные болезни, множественная миелома, все виды лейкозов и др), со значительными изменениями;

доброкачественные новообразования всех локализаций с обширными нарушениями функций.

Остальные онкозаболеваний делают гражданина негодным к воинской службе в мирное время и ограниченно годным — в военное.

Болезни крови и кроветворных органов

Причиной непригодности к службе с исключением из воинского учета могут быть быстро прогрессирующие со значительными нарушениями функций анемии, нарушения свертываемости крови, геморрагические состояния, другие болезни крови, нарушения с привлечением иммунного механизма и тому подобное.

Болезни эндокринной системы, нарушения питания и нарушения обмена веществ, их последствия

Все болезни щитовидной железы, все типы сахарного диабета, нарушения других эндокринных желез, нарушения обмена веществ, в частности все виды ожирения со значительными нарушениями функций, является основанием для непригодности к военной службе как в мирное, так и в военное время.

Болезни нервной системы

Основанием для полной непригодности к военной службе могут быть:

быстро прогрессирующие со значительными нарушениями функций воспалительные заболевания ЦНС (менингит, энцефалит, миелит, энцефаломиелит, внутричерепное и внутрішньохтебтовий абсцесс и т. п);

прогрессирующие со значительными нарушениями функций системные атрофии, церебральный паралич, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, все виды дистонии (кроме вегетососудистой);

эпилепсия при наличии частых эпилептических приступов или выраженных психических расстройств;

быстро прогрессирующие со значительными нарушениями функций болезни периферической нервной системы.

Болезни глаза и придаточного аппарата

Непригодными к военной службе с исключением из воинского учета считаются только те лица, которые имеют:

выраженные анатомические изменения или пороки положения век, орбиты, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на обоих глазах;

резко выраженные, с прогрессирующим снижением зрительных функций или частыми обострениями на обоих глазах болезни склеры, роговицы (рубцы и помутнения), радужной оболочки, цилиарного тела, хрусталика (все виды катаракты), сосудистой оболочки;

болезни стекловидного тела и глазного яблока;

неврит зрительного нерва, болезни и поражения зрительного нерва и зрительных путей;

отслойка и разрыв сетчатки любой этиологии на обоих глазах;

все формы глаукомы в развитой и последующих стадиях на обоих глазах;

стойкий паралич двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии;

близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов более 12,0 дптр или астигматизм любого вида с разницей рефракции в двух главных меридианах более 6,0 дптр;

остроту зрения одного глаза ниже 0,1 или его слепоту;

отсутствие глазного яблока при остроте зрения второго глаза 0,3 и ниже или острота зрения обоих глаз 0,2 и ниже.

Болезни уха

В большинстве случаев лица с такими заболеваниями непригодны к военной службе в мирное время и ограниченно годны в военное.

Основанием для исключения из воинского учета может быть только стойкая полная глухота на оба уха или глухонемота.

Болезни системы кровообращения

Непригодными к военной службе с исключением из воинского учета признаются пациенты:

с сердечной недостаточностью II-Б-III стадии при некоронагенных болезнях сердца;

с сердечной недостаточностью II-Б-III стадии в случае ишемических болезней сердца;

с гипертонической болезнью III стадии;

с цереброваскулярными болезнями (например, инфаркт головного мозга или инсульт) со значительными нарушениями функций;

с болезнями артерий, артериол и капилляров, вен, лимфатических узлов (атеросклерозы, тромбозы, варикозы и т. п) со значительными нарушениями кровообращения и функций.

Болезни органов дыхания

Непригодными к военной службе с исключением с воинского учета считаются только те, у кого хронические болезни нижних дыхательных путей и легких со значительными нарушениями функции внешнего дыхания. А также больные тяжелой персистирующей бронхиальной астмой.

Болезни органов пищеварения

Основаниями для исключения из воинского учета являются:

челюстно-лицевые аномалии (кроме врожденных), в частности аномалии прикуса со значительными нарушениями дыхательной, обонятельной, жевательной, глотательной и речевой функций;

болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, аппендикса, кишечника и брюшины со значительными нарушениями функций;

язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки со значительными нарушениями функций;

болезни печени со значительными нарушениями функций;

всевозможные грыжи со значительными нарушениями функций.

Болезни кожи и подкожной клетчатки

Основанием для исключения из воинского учета лица может быть:

диффузный нейродермит (атопический дерматит) с распространенной лигнификацией кожного покрова;

пузырчатка обыкновенная;

герпетиформный дерматит;

Другие кожные заболевания делают человека непригодным для военной службы в мирный период или временно непригодной.

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани

Непригодные к военной службе с исключением из воинского учета лица, больные артропатией, болезнями суставов и позвоночника, приобретенные деформации и дефекты пальцев или конечностей со значительными нарушениями функций.

А также после двусторонних ампутации верхних или нижних конечностей на любом уровне или односторонней ампутации нижней конечности выше уровня верхней трети голени.

Болезни мочеполовой системы

Основанием для исключения из воинского учета являются болезни почек и мочеполовой системы со значительными нарушениями функций и почечной недостаточностью.

Женщины также признаются годными к военной службе с исключением с воинского учета в случае воспалительных заболеваний органов малого таза и невоспалительных заболеваний половых органов со значительными нарушениями функций.

Пороки развития, деформации и хромосомные нарушения

Непригодными к военной службе с исключением с воинского учета являются лица с врожденными пороками развития со значительными нарушениями функций.

Травмы, отравления и другие последствия воздействия внешних причин

Основанием для полной непригодности к военной службе являются травмы головы и шеи, позвоночника, спинного мозга, органов грудной, брюшной полостей, конечностей и прочее значительным нарушением функций.