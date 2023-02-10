Верховна Рада продовжила строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації в Україні ще на 90 діб – до 20 травня 2023 року. Тому українці призовного віку, які не мають проблем зі здоровʼям, можуть бути мобілізовані для проходження військової служби.

Водночас в Україні існує перелік хвороб, які звільняють особу від мобілізації в період воєнного стану. Також є хвороби, з якими військовослужбовець не може продовжувати нести військову службу та перебувати на фронті.

Факти ICTV підготували перелік хвороб, які дозволяють військовому звільнитися зі служби за станом здоров’я (вже після мобілізації).

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Звільнення з лав ЗСУ за станом здоровʼя

Однією з підстав для звільнення з військової служби осіб, призваних на військову службу під час мобілізації, є стан їхнього здоровʼя.

Здається, що погіршення стану здоров’я є цілком логічною причиною для припинення виконання військового обов’язку, проте все не так однозначно!

Тут варто памʼятати, що діагнози для непридатності в мирний та воєнний час відрізняються. Тобто список захворювань, що дають змогу уникнути військової служби в мирний час, суттєво ширший, ніж у воєнний.

Після погіршення здоровʼя, військовий має подати рапорту про звільнення за станом здоров’я з документами, що підтверджують підставу для звільнення. Керівник такого військового має надати йому направлення на проходження ВЛК.

Лише військово-лікарська комісія має право призначити військового:

обмежено або відтерміновано придатним до служби: таких осіб все одно можуть призвати, коли це знадобиться;

до служби: таких осіб все одно можуть призвати, коли це знадобиться; повністю непридатним до військової служби як у мирний час, так і під час війни (таку особу виключають з військового обліку).

Відповідно, якщо чоловіка визнають обмежено придатним, він не зможе звільнитися з військової служби!

До речі, якщо військовослужбовець не погоджується з прийнятим рішенням ВЛК про можливість проходження подальшої служби, то він має право оскаржити його. Для цього необхідно звернутися до спеціального органу або в суд.

Також важливо зазначити, що поранення не звільняє військового від служби.

– Чоловіки, які отримали поранення чи мають певні проблеми зі здоровʼям, йдуть на лікарняний. Після відповідного лікування та реабілітації, вони знову проходять ВЛК, яка визначає придатність до служби.

Хвороби, які роблять військового непридатним до служби

Перелік хвороб, які звільняють особу від проходження військової служби, зазначають в Додатку 1 Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України.