Верховна Рада продовжила строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації в Україні ще на 90 діб – до 20 травня 2023 року. Тому українці призовного віку, які не мають проблем зі здоровʼям, можуть бути мобілізовані для проходження військової служби.
Водночас в Україні існує перелік хвороб, які звільняють особу від мобілізації в період воєнного стану. Також є хвороби, з якими військовослужбовець не може продовжувати нести військову службу та перебувати на фронті.
Факти ICTV підготували перелік хвороб, які дозволяють військовому звільнитися зі служби за станом здоров’я (вже після мобілізації).
Звільнення з лав ЗСУ за станом здоровʼя
Однією з підстав для звільнення з військової служби осіб, призваних на військову службу під час мобілізації, є стан їхнього здоровʼя.
Здається, що погіршення стану здоров’я є цілком логічною причиною для припинення виконання військового обов’язку, проте все не так однозначно!
Тут варто памʼятати, що діагнози для непридатності в мирний та воєнний час відрізняються. Тобто список захворювань, що дають змогу уникнути військової служби в мирний час, суттєво ширший, ніж у воєнний.
Після погіршення здоровʼя, військовий має подати рапорту про звільнення за станом здоров’я з документами, що підтверджують підставу для звільнення. Керівник такого військового має надати йому направлення на проходження ВЛК.
Лише військово-лікарська комісія має право призначити військового:
- обмежено або відтерміновано придатним до служби: таких осіб все одно можуть призвати, коли це знадобиться;
- повністю непридатним до військової служби як у мирний час, так і під час війни (таку особу виключають з військового обліку).
Відповідно, якщо чоловіка визнають обмежено придатним, він не зможе звільнитися з військової служби!
До речі, якщо військовослужбовець не погоджується з прийнятим рішенням ВЛК про можливість проходження подальшої служби, то він має право оскаржити його. Для цього необхідно звернутися до спеціального органу або в суд.
Також важливо зазначити, що поранення не звільняє військового від служби.
– Чоловіки, які отримали поранення чи мають певні проблеми зі здоровʼям, йдуть на лікарняний. Після відповідного лікування та реабілітації, вони знову проходять ВЛК, яка визначає придатність до служби.
Хвороби, які роблять військового непридатним до служби
Перелік хвороб, які звільняють особу від проходження військової служби, зазначають в Додатку 1 Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України.
Деякі інфекційні та паразитарні захворювання
- Активний прогресуючий туберкульоз з розпадом легеневої тканини.
- Активний, прогресуючий туберкульоз інших органів позалегеневої локалізації.
- Тяжкі форми вірусних гепатитів, які важко піддаються лікуванню та значно порушують функції органів та систем.
- ВІЛ-хвороба, яка супроводжується інфекційними, паразитарними хворобами, злоякісними пухлинами тощо.
Новоутворення
Не всі типи онкологічних захворювань означають повну непридатність до повернення до військової служби. ВЛК визнає вас повністю непридатним, якщо ви маєте:
- первинні і вторинні злоякісні новоутворення всіх локалізацій за наявності віддалених метастазів і неможливості радикального хірургічного лікування;
- швидко і повільно прогресуючі злоякісні пухлини лімфоїдної, кровотворної і споріднених їм тканин (лімфогранулематоз, неходжкінська лімфома, злоякісні лімфопроліферативні хвороби, множинна мієлома, всі види лейкозів тощо), зі значними змінами;
- доброякісні новоутворення всіх локалізацій з великими порушеннями функцій.
Решта онкозахворювань роблять громадянина непридатним до військової служби в мирний час і обмежено придатним – у воєнний.
Хвороби крові і кровотворних органів
Причиною непридатності до служби з виключенням з військового обліку можуть бути швидко прогресуючі зі значними порушеннями функцій анемії, порушення згортання крові, геморагічні стани, інші хвороби крові, порушення із залученням імунного механізму тощо.
Хвороби ендокринної системи, порушення харчування і порушення обміну речовин, їхні наслідки
Усі хвороби щитоподібної залози, всі типи цукрового діабету, порушення інших ендокринних залоз, порушення обміну речовин, зокрема всі види ожиріння зі значними порушеннями функцій, є підставою для непридатності до військової служби як в мирний, так і у воєнний час.
Хвороби нервової системи
Підставою для повної непридатності до військової служби можуть бути:
- швидко прогресуючі, зі значними порушеннями функцій запальні захворювання ЦНС (менінгіт, енцефаліт, мієліт, енцефаломієліт, внутрішньочерепний і внутрішньохтебтовий абсцес тощо);
- прогресуючі, зі значними порушеннями функцій системні атрофії, церебральний параліч, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз, всі види дистоній (крім вегетосудинної);
- епілепсія за наявності частих епілептичних нападів або виражених психічних розладів;
- швидко прогресуючі зі значними порушеннями функцій хвороби периферичної нервової системи.
Хвороби ока і придаткового апарату
Непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку вважаються тільки ті особи, що мають:
- виражені анатомічні зміни або пороки положення повік, орбіти, кон’юнктиви зі значними порушеннями зорових або рухових функцій на обох очах;
- різко виражені, з прогресуючим зниженням зорових функцій або частими загостреннями на обох очах хвороби склери, рогівки (рубці і помутніння), райдужної оболонки, циліарного тіла, кришталика (всі види катаракти), судинної оболонки;
- хвороби склоподібного тіла і очного яблука;
- неврит зорового нерва, хвороби і ураження зорового нерва і зорових шляхів;
- відшарування і розрив сітківки будь-якої етіології на обох очах;
- всі форми глаукоми в розвиненій і наступних стадіях на обох очах;
- стійкий параліч рухових м’язів очного яблука за наявності диплопії;
короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному з меридіанів більше 12,0 дптр або астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції в двох головних меридіанах більше 6,0 дптр;
- гостроту зору одного ока нижче 0,1 або його сліпоту;
- відсутність очного яблука при гостроті зору другого ока 0,3 і нижче або гостроту зору обох очей 0,2 і нижче.
Хвороби вуха
У більшості випадків особи з такими захворюваннями непридатні до військової служби в мирний час і обмежено придатні у воєнний.
Підставою для виключення з військового обліку може бути тільки стійка повна глухота на обидва вуха або глухонімота.
Хвороби системи кровообігу
Непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку визнаються пацієнти:
з серцевою недостатністю II-Б-III стадії при некоронагенних хворобах серця;
- із серцевою недостатністю II-Б-III стадії у разі ішемічних хвороб серця;
- з гіпертонічною хворобою III стадії;
- з цереброваскулярними хворобами (наприклад, інфаркт головного мозку або інсульт) зі значними порушеннями функцій;
- з хворобами артерій, артеріол і капілярів, вен, лімфатичних вузлів (атеросклерози, тромбози, варикози тощо) зі значними порушеннями кровообігу і функцій.
Хвороби органів дихання
Непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку вважаються тільки ті, у кого хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів і легень зі значними порушеннями функції зовнішнього дихання. А також хворі на тяжку персистуючу бронхіальну астму.
Хвороби органів травлення
Підставами для виключення з військового обліку є:
- щелепно-лицеві аномалії (крім вроджених), зокрема аномалії прикусу зі значними порушеннями дихальної, нюхової, жувальної, ковтальної та мовної функцій;
- хвороби стравоходу, шлунка і дванадцятипалої кишки, апендикса, кишківника і очеревини зі значними порушеннями функцій;
- виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки зі значними порушеннями функцій;
- хвороби печінки зі значними порушеннями функцій;
- всілякі грижі зі значними порушеннями функцій.
Хвороби шкіри і підшкірної клітковини
Підставою для виключення з військового обліку особи може бути:
- дифузний нейродерміт (атопічний дерматит) з поширеною лігніфікацією шкірного покриву;
- пухирчатка звичайна;
- герпетиформний дерматит;
Інші шкірні захворювання роблять людину непридатною для військової служби в мирний період або тимчасово непридатною.
Хвороби кістково-м’язової системи і сполучної тканини
Непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку особи, хворі на артропатію, хвороби суглобів і хребта, набуті деформації і дефекти пальців або кінцівок зі значними порушеннями функцій.
А також після двосторонніх ампутацій верхніх або нижніх кінцівок на будь-якому рівні або односторонньої ампутації нижньої кінцівки вище рівня верхньої третини гомілки.
Хвороби сечостатевої системи
Підставою для виключення з військового обліку є хвороби нирок і сечостатевої системи зі значними порушеннями функцій і нирковою недостатністю.
Жінки також визнаються непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку в разі запальних захворювань органів малого таза і незапальних захворювань статевих органів зі значними порушеннями функцій.
Вади розвитку, деформації та хромосомні порушення
Непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку є особи з вродженими вадами розвитку зі значними порушеннями функцій.
Травми, отруєння та інші наслідки дії зовнішніх причин
Підставою для повної непридатності до військової служби є травми голови та шиї, хребта, спинного мозку, органів грудної, черевної порожнин, кінцівок тощо значним порушенням функцій.