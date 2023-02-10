Експерти популярного онлайн-ресурсу Бережи себе розвінчали черговий міф про те, що краплі, що містять антибіотик і срібло, рятують від нежиті.

– Більшість препаратів, які ми звикли використовувати проти нежиті, мають суто симптоматичну дію. Як судинозвужувальні краплі, – пояснюють медики.

За їхніми словами, використання таких крапель більше трьох днів загрожує звиканням, хронічним набряком слизової оболонки носа та іншими проблемами з цією системою захисту.

Зараз дивляться

– Так, саме захисту, адже нежить і набряк — це компенсаторний механізм організму людини з метою не допустити збудник або дратівливий агент всередину, – підкреслюють експерти.

За їхніми словами, часто з нежиттю намагаються боротися за допомогою так званих “складних” крапель. “Чарівна” суміш зазвичай містить антибіотики, гормони, судинозвужувальні краплі і колоїдне срібло.

Справа в тому, пояснюють фахівці, що в такі суміші найчастіше додають антибіотики, які призначені для ін’єкцій. Тому це не просто неефективно, але й небезпечно. Антибіотик може викликати подразнення слизової і резистентність мікрофлори носа до таких препаратів тоді, коли це буде дійсно потрібно.

Колоїдне срібло, за словами експертів, не є фізіологічним елементом в організмі. Його залишки не виводяться, а лише накопичуються, чим можуть викликати токсичний ефект і опіки слизової.

Нежить – симптом, який непокоїть досить часто. Однак варто пам’ятати, що він є ознакою найрізноманітніших хвороб. І перш ніж щось “лікувати”, слід з’ясувати причину його появи, резюмують фахівці.

Джерело: Бережи себе