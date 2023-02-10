Эксперты популярного онлайн-ресурса Береги себя развенчали очередной миф о том, что капли, содержащие антибиотик и серебро, спасают от насморка.

— Большинство препаратов, которые мы привыкли использовать против насморка, обладают сугубо симптоматическим действием. Как сосудосуживающие капли, — объясняют медики.

По их словам, использование таких капель более трех дней чревато привыканием, хроническим отеком слизистой оболочки носа и другими проблемами с этой системой защиты.

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— Да, именно защиты, ведь насморк и отек — это компенсаторный механизм организма человека с целью не допустить возбудитель или раздражающий агент внутрь, — подчеркивают эксперты.

По их словам часто с насморком пытаются бороться с помощью так называемых “сложных” капель. “Волшебная” смесь обычно содержит антибиотики, гормоны, сосудосуживающие капли и коллоидное серебро.

Дело в том, объясняют специалисты, что в такие смеси чаще всего добавляют антибиотики, которые предназначены для инъекций. Поэтому это не просто неэффективно, но и опасно. Антибиотик может вызвать раздражение слизистой и резистентность микрофлоры носа к таким препаратам тогда, когда это будет действительно нужно.

Коллоидное серебро, по словам экспертов, не является физиологическим элементом в организме. Его остатки не выводятся, а лишь накапливаются, чем могут вызвать токсический эффект и ожоги слизистой.

Насморк — симптом, который беспокоит довольно часто. Однако стоит помнить, что он является признаком самых разнообразных болезней. И прежде чем что-то “лечить”, следует выяснить причину его появления, резюмируют специалисты.

Источник: Береги себя