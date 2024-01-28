Эксперты Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава Украины рассказали о таком инертном газе, как радон, какую опасность он представляет и как уберечься от его негативного влияния.

Ч то такое радон

— В природе радон образуется несколькими путями, в частности, при распаде урана, который используют, например, в строительных материалах, следовательно, в них также может присутствовать радон, — объяснили в ЦОЗ.

По словам экспертов, радон не имеет ни цвета, ни запаха и относится к инертным газам, то есть не вступающим в химические реакции. В то же время этот газ растворяется в воде, крови и тканевой жидкости. Период его полураспада короткий – всего 3,8 суток.

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Кроме того, как отметили специалисты, попавший в воздух с поверхности почвы радон рассеивается в атмосфере. Он тяжелее воздуха, поэтому может накапливаться на первых и цокольных этажах зданий, в подвалах.

Чем опасен радон

— Радон и его дочерние продукты (полоний-218, свинец-214, висмут-214, полоний-214) излучают альфа-частицы, которые могут вызвать рак дыхательных путей и легких, — говорится в сообщении ЦОЗ.

Отмечается, что во многих странах Европы, в том числе и в Украине, радон является вторым после курения фактором риска возникновения рака легких. Ведь его основной путь поступления в организм человека – ингаляционный, то есть через легкие.

Статистика ВОЗ

По информации ВОЗ, от 3% до 14% всех заболеваний злокачественными новообразованиями легких в мире связаны с влиянием этого радиоактивного газа на человека.

Также этот газ и продукты его распада могут оказать негативное влияние на наиболее чувствительные иммунные, половые и кроветворные клетки. А это приводит к снижению общей сопротивляемости организма и нарушению всех звеньев иммунного ответа.

Как радон проникает в дома

Источниками радона, по словам экспертов, являются преимущественно грунты под домами, строительные материалы и водопроводная вода, особенно извлеченная из артезианских скважин, а также природный газ, используемый для бытовых нужд.

В Украине производится контроль за строительными материалами. Как свидетельствуют измерения, в наших домах содержание радона незначительно.

Как минимизировать влияние радона

Эксперты утверждают, что каждый из нас может обезопасить себя и близких от негативного влияния радона. Для этого требуется:

регулярно проветривать жилые и общественные помещения;

установить вентиляцию в подвальном или цокольном помещениях;

при ремонте или строительстве обращать внимание на качество стройматериалов;

герметизировать пол и щели в стенах первых, цокольных этажей и подвалах построек.

В ЦОЗ напомнили, что в Украине утвержден “План мероприятий по снижению уровня облучения населения радоном и продуктами его распада, минимизации долгосрочных рисков от распространения радона в жилых и нежилых зданиях, на рабочих местах на 2020-2024 годы”, реализация которого позволит сохранить жизнь и здоровье многих людей.