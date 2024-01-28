Експерти Центру громадського здоров’я (ЦГЗ) МОЗ України розповіли про такий інертний газ, як радон, яку небезпеку він становить і як уберегтися від його негативного впливу.

Що таке радон

– У природі радон утворюється кількома шляхами, зокрема, під час розпаду урану, який використовують, наприклад, у будівельних матеріалах, отже, у них також може бути присутнім радон, – пояснили в ЦГЗ.

За словами експертів, радон не має ні кольору, ні запаху і належить до інертних газів, тобто таких, що не вступають у хімічні реакції. Водночас цей газ розчиняється у воді, крові та тканинній рідині. Період його напіврозпаду короткий – лише 3,8 доби.

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Крім того, як зазначили фахівці, радон, що потрапив у повітря з поверхні ґрунту, розсіюється в атмосфері. Він важчий за повітря, тому може накопичуватися на перших і цокольних поверхах будівель, у підвалах.

Чим небезпечний радон

– Радон і його дочірні продукти (полоній-218, свинець-214, вісмут-214, полоній-214) випромінюють альфа-частинки, що можуть спричинити рак дихальних шляхів і легень, – ідеться в повідомленні ЦГЗ.

Зазначається, що в багатьох країнах Європи, зокрема й в Україні, радон є другим після паління фактором ризику виникнення раку легенів. Адже його основний шлях надходження в організм людини – інгаляційний, тобто через легені.

Статистика ВООЗ

За інформацією ВООЗ, від 3% до 14% усіх захворювань злоякісними новоутвореннями легень у світі пов’язані з впливом цього радіоактивного газу на людину.

Також цей газ і продукти його розпаду можуть чинити негативний вплив на найбільш чутливі імунні, статеві та кровотворні клітини. А це призводить до зниження загальної опірності організму та порушення всіх ланок імунної відповіді.

Як радон проникає в будинки

Джерелами радону, за словами експертів, є переважно ґрунти під будинками, будівельні матеріали та водопровідна вода, особливо видобута з артезіанських свердловин, а також природний газ, що використовується для побутових потреб.

В Україні здійснюється контроль за будівельними матеріалами. Як свідчать вимірювання, у наших будинках вміст радону незначний.

Як мінімізувати вплив радону

Експерти стверджують, що кожен із нас може убезпечити себе та близьких від негативного впливу радону. Для цього потрібно:

регулярно провітрювати житлові та громадські приміщення;

встановити вентиляцію в підвальному або цокольному приміщеннях;

під час ремонту або будівництва звертати увагу на якість будматеріалів;

герметизувати підлогу та щілини в стінах перших, цокольних поверхів і підвалах будівель.

У ЦГЗ нагадали, що в Україні затверджено “План заходів щодо зниження рівня опромінення населення радоном і продуктами його розпаду, мінімізації довгострокових ризиків від розповсюдження радону в житлових і нежитлових будівлях, на робочих місцях на 2020-2024 роки”, реалізація якого дасть змогу зберегти життя та здоров’я багатьох людей.