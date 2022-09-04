В ближайшее время Миздравом, скорее всего, будет принято решение о расширении второго бустера против Covid-19 на всех, кто хочет получить такой укол.

Об этом в интервью одному из украинских информагентств заявил главный государственный врач Украины Игорь Кузин.

— Сейчас действительна рекомендация Минздрава применять второй бустер для пожилых людей и для тех, кто имеет тяжелые сопутствующие заболевания, — напомнил Игорь Кузин.

Сейчас смотрят

По его словам, в ближайшее время, скорее всего, будет принято решение рекомендовать и давать возможность производить второй бустер для всех людей в зависимости от их желания. Такая опция будет предоставлена к середине сентября.

Отмечая пользу второй бустерной дозы, Игорь Кузин отметил, что сейчас наблюдается циркуляция штамма Омикрон, и как будет дальше развиваться мутация вируса, неизвестно.

Поэтому вакцинация, и второй бустер в том числе, будет продолжать защищать от тяжелого течения коронавирусной болезни, подчеркнул главный санитарный врач.