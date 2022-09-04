Главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в интервью одному из украинских информагентств рассказал, как предположительно будет развиваться ситуация с Covid-19 в Украине, а также о количестве вакцин, которые можно получить сегодня и формировании Covid-сертификата.

— Мы наблюдаем начало роста заболеваемости и это начало осенней волны, которая является базовой. Мы постепенно регистрируем все большие относительные показатели по количеству больных, — отметил Игорь Кузин.

По его словам, за минувшую неделю было зарегистрировано 9,1 тыс. новых случаев инфицирования. На сегодня этот показатель вырос уже до 11,5 тыс.

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— Это ожидаемо, что уже третий год подряд в сентябре происходит повышение уровня заболеваемости Covid-19 и спадать он начнет в марте-апреле, а может и в начале мая, — отметил главный санитарный врач.

Что касается госпитализаций, ключевого для медиков показателя, то на позапрошлой недели в Украине на больничные койки попали 2,6 тыс. человек, на прошлой около 3,1 тыс. пациентов.

Игорь Кузин уточнил, что это количество не настолько критично, чтобы система здравоохранения не справилась. Кроме того, у экспертов Минздрава есть приблизительные расчетные данные о том, каким образом будет двигаться Covid-волна: каких-либо особенностей или негативных прогнозов пока не наблюдается.

— Единственное в чем мы бессильны — у нас разрушаются учреждения здравоохранения и это разрушение существенно, — отметил Кузин.

С 24 февраля уже было разрушено 18 больниц, предназначенных для госпитализации пациентов с Covid-19. Еще 15 частично разрушены, около 100 больниц находятся на временно оккупированных территориях.

Как следствие, могут возникать проблемы по маршрутизации пациентов или по качеству оказания медпомощи: пациентов из оккупации нужно будет везти на 20-30 км дальше, и это может быть проблемой для некоторых регионов.

О ситуации с количеством Covid-вакцин и их поставкой

– Украина разорвала свои контракты на поставку вакцин с целью экономии средств государственного бюджета, оптимизации бюджетов. Компания Pfizer пошла на такое соглашение. Это позволило минимизировать те финансовые риски, которые были, — рассказал Игорь Кузин.

По его словам, сейчас 100% вакцины против Covid-19 идет в Украину в основном за счет Covax. Но иногда другие страны предлагают вакцины в качестве гуманитарной помощи.

По словам Игоря Кузина, на сегодня в Украине доступны три типа вакцин. Это CoronaVac с хорошим сроком годности, которой хватит до конца 2023 года. Это новая формула вакцины Pfizer, которая готова к использованию. Это однодозная вакцина Janssen.

Что же касается Covid-сертификатов, то, по словам чиновника, принципы их формирования в Украине остаются неизменными, то есть сертификат генерируется, если человек сделал прививку.

— Это важно, чтобы точно не было проблем с признанием сертификатов за рубежом, — подчеркнул Игорь Кузин.

И уточнил, что в Европе некоторые страны начинают постепенно возвращать сертификаты о наличии защиты против коронавирусной инфекции.