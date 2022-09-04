Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв’ю одному з українських інформагентств розповів, як імовірно буде розвиватися ситуація з Covid-19 в Україні, а також про кількість вакцин, які можна отримати сьогодні і формуванні Covid-сертифіката.
– Ми спостерігаємо початок зростання захворюваності і це початок осінньої хвилі, яка є базовою. Ми поступово реєструємо все більші відносні показники за кількістю хворих, – зазначив Ігор Кузін.
За його словами, за минулий тиждень було зареєстровано 9,1 тис. нових випадків інфікування. На сьогодні цей показник виріс вже до 11,5 тис.
– Це очікувано, що вже третій рік поспіль у вересні відбувається підвищення рівня захворюваності на Covid-19 і спадати він почне в березні-квітні, а може і на початку травня, – зазначив головний санітарний лікар.
Що стосується госпіталізацій, ключового для медиків показника, то на позаминулому тижні в Україні на лікарняні ліжка потрапили 2,6 тис.осіб, минулого близько 3,1 тис. пацієнтів.
Ігор Кузін уточнив, що ця кількість не настільки критична, щоб система охорони здоров’я не впоралася. Крім того, у експертів МОЗ є приблизні розрахункові дані про те, яким чином буде рухатися Covid-хвиля: будь-яких особливостей або негативних прогнозів поки не спостерігається.
– Єдине в чому ми безсилі — у нас руйнуються заклади охорони здоров’я і це руйнування істотно, – відмітив Кузин.
З 24 лютого вже було зруйновано 18 лікарень, призначених для госпіталізації пацієнтів з Covid-19. Ще 15 частково зруйновані, близько 100 лікарень знаходяться на тимчасово окупованих територіях.
Як наслідок, можуть виникати проблеми з маршрутизації пацієнтів або з якістю надання медичної допомоги: пацієнтів з окупації потрібно буде везти на 20-30 км далі, і це може бути проблемою для деяких регіонів.
Про ситуацію з кількістю Covid-вакцин та їхнім постачанням
– Україна розірвала свої контракти на постачання вакцин з метою економії коштів державного бюджету, оптимізації бюджетів. Компанія Pfizer пішла на таку угоду. Це дозволило мінімізувати ті фінансові ризики, які були, – розповів Ігор Кузін.
За його словами, зараз 100% вакцини проти Covid-19 йде в Україну в основному за рахунок Covax. Але іноді інші країни пропонують вакцини як гуманітарну допомогу.
За словами Ігоря Кузіна, на сьогодні в Україні доступні три типи вакцин. Це CoronaVac з хорошим терміном придатності, якого вистачить до кінця 2023 року. Це нова формула вакцини Pfizer, яка готова до використання. Це однодозова вакцина Janssen.
Що ж стосується Covid-сертифікатів, то, за словами чиновника, принципи їхнього формування в Україні залишаються незмінними, тобто сертифікат генерується, якщо людина зробила щеплення.
– Це важливо, щоб точно не було проблем з визнанням сертифікатів за кордоном, – підкреслив Ігор Кузін.
І уточнив, що в Європі деякі країни починають поступово повертати сертифікати про наявність захисту проти коронавірусної інфекції.