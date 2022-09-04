Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв’ю одному з українських інформагентств розповів, як імовірно буде розвиватися ситуація з Covid-19 в Україні, а також про кількість вакцин, які можна отримати сьогодні і формуванні Covid-сертифіката.

– Ми спостерігаємо початок зростання захворюваності і це початок осінньої хвилі, яка є базовою. Ми поступово реєструємо все більші відносні показники за кількістю хворих, – зазначив Ігор Кузін.

За його словами, за минулий тиждень було зареєстровано 9,1 тис. нових випадків інфікування. На сьогодні цей показник виріс вже до 11,5 тис.

– Це очікувано, що вже третій рік поспіль у вересні відбувається підвищення рівня захворюваності на Covid-19 і спадати він почне в березні-квітні, а може і на початку травня, – зазначив головний санітарний лікар.

Що стосується госпіталізацій, ключового для медиків показника, то на позаминулому тижні в Україні на лікарняні ліжка потрапили 2,6 тис.осіб, минулого близько 3,1 тис. пацієнтів.

Зараз дивляться

Ігор Кузін уточнив, що ця кількість не настільки критична, щоб система охорони здоров’я не впоралася. Крім того, у експертів МОЗ є приблизні розрахункові дані про те, яким чином буде рухатися Covid-хвиля: будь-яких особливостей або негативних прогнозів поки не спостерігається.

– Єдине в чому ми безсилі — у нас руйнуються заклади охорони здоров’я і це руйнування істотно, – відмітив Кузин.

З 24 лютого вже було зруйновано 18 лікарень, призначених для госпіталізації пацієнтів з Covid-19. Ще 15 частково зруйновані, близько 100 лікарень знаходяться на тимчасово окупованих територіях.

Як наслідок, можуть виникати проблеми з маршрутизації пацієнтів або з якістю надання медичної допомоги: пацієнтів з окупації потрібно буде везти на 20-30 км далі, і це може бути проблемою для деяких регіонів.

Про ситуацію з кількістю Covid-вакцин та їхнім постачанням

– Україна розірвала свої контракти на постачання вакцин з метою економії коштів державного бюджету, оптимізації бюджетів. Компанія Pfizer пішла на таку угоду. Це дозволило мінімізувати ті фінансові ризики, які були, – розповів Ігор Кузін.

За його словами, зараз 100% вакцини проти Covid-19 йде в Україну в основному за рахунок Covax. Але іноді інші країни пропонують вакцини як гуманітарну допомогу.

За словами Ігоря Кузіна, на сьогодні в Україні доступні три типи вакцин. Це CoronaVac з хорошим терміном придатності, якого вистачить до кінця 2023 року. Це нова формула вакцини Pfizer, яка готова до використання. Це однодозова вакцина Janssen.

Що ж стосується Covid-сертифікатів, то, за словами чиновника, принципи їхнього формування в Україні залишаються незмінними, тобто сертифікат генерується, якщо людина зробила щеплення.

– Це важливо, щоб точно не було проблем з визнанням сертифікатів за кордоном, – підкреслив Ігор Кузін.

І уточнив, що в Європі деякі країни починають поступово повертати сертифікати про наявність захисту проти коронавірусної інфекції.