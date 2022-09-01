Граждане Украины, которые спасаясь от войны, оказались на территории Польши, могут бесплатно вакцинироваться против коронавирусной инфекции.

Отмечается, что украинцы имеют право получить медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические исследования (например, тесты), которые связаны с борьбой с инфекционными заболеваниями, включая Covid-19.

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Алгоритм получения прививки довольно прост:

обратиться за направлением к врачу первичной медпомощи;

записаться через инфолинию по номеру 989;

непосредственно прийти в пункт вакцинации.

При себе нужно иметь паспорт, номер PESEL, сертификат о прошлых прививках, а также заполнить анкету. После процедуры врач выдаст польский сертификат о вакцинации.

По словам польских врачей, 10% от общего количества тех, кто сейчас прививается от коронавируса — украинцы.

Источник: Польское радио