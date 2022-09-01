Громадяни України, які рятуючись від війни, опинилися на території Польщі, можуть безкоштовно вакцинуватися проти коронавірусної інфекції.

Зазначається, що українці мають право отримати медичні послуги та санітарно-епідеміологічні дослідження (наприклад, тести), які пов’язані з боротьбою з інфекційними захворюваннями, включаючи Covid-19.

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Алгоритм отримання щеплення досить простий:

звернутися за направленням до лікаря первинної медичної допомоги;

записатися через інфолінію за номером 989;

безпосередньо прийти в пункт вакцинації.

При собі потрібно мати паспорт, номер PESEL, сертифікат про минулі щеплення, а також заповнити анкету. Після процедури лікар видасть польський сертифікат про вакцинацію.

За словами польських лікарів, 10% від загальної кількості тих, хто зараз щеплюється від коронавірусу — українці.

Джерело: Польське радіо