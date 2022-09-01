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Як українці в Польщі можуть безкоштовно щепитися проти Covid-19

1 Вересня 2022, 12:58
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
вакцинація
Джерело: Depositphotos

Громадяни України, які рятуючись від війни, опинилися на території Польщі, можуть безкоштовно вакцинуватися проти коронавірусної інфекції.

Зазначається, що українці мають право отримати медичні послуги та санітарно-епідеміологічні дослідження (наприклад, тести), які пов’язані з боротьбою з інфекційними захворюваннями, включаючи Covid-19.

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Алгоритм отримання щеплення досить простий:

  • звернутися за направленням до лікаря первинної медичної допомоги;
  • записатися через інфолінію за номером 989;
  • безпосередньо прийти в пункт вакцинації.

При собі потрібно мати паспорт, номер PESEL, сертифікат про минулі щеплення, а також заповнити анкету. Після процедури лікар видасть польський сертифікат про вакцинацію.

За словами польських лікарів, 10% від загальної кількості тих, хто зараз щеплюється від коронавірусу — українці.

Джерело: Польське радіо

Теги
Біженці Вакцинація Коронавирус Covid-19 Польща
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